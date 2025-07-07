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Orion soft заняла первое место в рейтинге Market.CNews «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025»

Российский разработчик Orion soft занял первое место в рейтинге «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025», опубликованном аналитическим центром Market.CNews. Эксперты высоко оценили уровень защиты платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform, разработанной командой Orion soft.

Технология контейнеризации имеет особые требования по части информационной безопасности, и классических методов защиты серверов здесь недостаточно – каждый компонент внутри контейнера потенциально уязвим. Составители рейтинга уделили особое внимание среди прочего интегрированной комплексной защите приложений и сред контейнеризации, а также защите контейнеров во время их выполнения. По итогу анализа максимальное количество баллов было присвоено решению компании Orion soft.

«Мы рады, что Nova Container Platform получила столь высокую оценку от независимых экспертов. Это подтверждает правильность выбранного нами курса развития продукта, в особенности по обеспечению максимальной безопасности и надежности», — сказал Максим Морарь, Chief Product Officer Orion soft.

В июне этого года Nova Container Platform получила сертификат ФСТЭК России с №4943. Теперь полная функциональность платформы базовой редакции доступна и в сертифицированной редакции Nova Container Platform Special Edition.

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