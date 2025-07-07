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«Ростелеком» и «Талк лизинг» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Ростелеком» и лизинговая компания «Талк лизинг» (100% государственного участия, Тюменская область) заключили стратегическое соглашение о технологическом партнерстве.

Цель сотрудничества — совместная реализация проектов цифровой трансформации для бизнеса. Документ подписали вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин и генеральный директор «Талк лизинг» Михаил Благовисный.

Партнеры сосредоточатся на работе в трех ключевых областях: продвижение цифровых решений для бизнеса через совместные инициативы; развитие ИТ-инфраструктуры и связи, включая модернизацию телефонии и интеграцию с CRM-системами с использованием речевой аналитики на базе ИИ; обеспечение комплексной безопасности путем внедрения систем защиты информации, контроля доступа, видеонаблюдения с видеоаналитикой и распознаванием лиц (также на базе ИИ).

Михаил Благовисный, генеральный директор «Талк лизинг», сказал: «Цифровую трансформацию компании, начатую в 2023 г., рассматриваем как одну из приоритетных задач, потому что только так мы сумеем глубоко преобразовать продукты и услуги, внешние и внутренние процессы, реализовать стратегию развития, развивать клиентские сервисы и корпоративную культуру. В нынешних условиях применение цифровых технологий является важнейшим элементом для сохранения конкурентных преимуществ, потребители получают доступ к самым продвинутым сервисам, и, если мы не даем им такой возможности, проигрываем по всем статьям. Партнерство с "Ростелекомом" даст возможность не только оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру "Талк лизинг", но и активно интегрировать передовые разработки в области высоких технологий. Также планируем сотрудничество в направлении импортозамещения сетевого, серверного оборудования и программного обеспечения».

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома», отметил: «Стратегическое партнерство с "Талк лизинг" — важный шаг в развитии цифровой экосистемы для бизнеса. Объединив экспертизу лидера рынка лизинга и цифровые возможности "Ростелекома", мы создадим мощные решения для трансформации компаний. Особый фокус в сотрудничестве будем делать на обеспечении максимального уровня кибербезопасности критически важной инфраструктуры наших партнеров».

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