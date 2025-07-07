«Ростелеком» и Югорский государственный университет займутся подготовкой телеком-специалистов

Югорский государственный университет (ЮГУ) и компания «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве для развития профессиональной подготовки студентов в области телекоммуникаций. Партнёрство в рамках федерального проекта «Профессионалитет» позволит учащимся студентам многопрофильного колледжа ЮГУ получить актуальные знания и практические навыки, а региону – укрепить кадровый потенциал. Документ подписали директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» Александр Зыков и ректор ЮГУ Роман Кучин.

В рамках сотрудничества «Ростелеком» организует теоретическую часть обучения, предоставив студентам доступ к корпоративной образовательной платформе для самостоятельного изучения материалов по цифровизации, а также откроет и оснастит специализированный класс в Ханты-Мансийском филиале «Ростелекома». Там пройдут практические занятия.

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета, сказал: «Сотрудничество с “Ростелекомом” открывает для нас уникальные возможности интеграции образовательного процесса с реальными потребностями экономики. Активное участие представителей компании в подготовке студентов и формировании их профессиональных компетенций имеет стратегическое значение. Такое взаимодействие позволяет максимально приблизить образовательные программы к запросам рынка, обеспечивая нашим выпускникам плавный переход в профессиональную среду и их успешную адаптацию к современным условиям труда».

Курс по программе «Мастер по обслуживанию абонентов» рассчитан на 3-4 месяца и направлен на студентов колледжа ЮГУ – будущих ИТ-специалистов.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком», сказал: «Сотрудничество с Югорским государственным университетом является стратегически важным шагом в подготовке кадров для стремительно развивающегося телекоммуникационного рынка России. Опираясь на многолетнюю экспертизу “Ростелекома” в сфере информационных технологий и учитывая актуальные тренды отрасли, мы стремимся к созданию инновационных образовательных программ. Наша цель – формирование высококвалифицированных специалистов, способных эффективно решать задачи цифровой трансформации Югры. Совместные усилия позволят укрепить кадровый потенциал нашей компании и региона».

«Ростелеком» и ЮГУ многолетние партнёры. В 2023 г. с вузом было заключено соглашение о внедрении цифровых инновационных сервисов: компания предоставила университету канал связи и услугу авторизации с использованием 75 точек беспроводного доступа к интернету. Это один из крупнейших на Урале проектов по подключению учреждений к публичной сети Wi-Fi. Телеком-оператор также оснастил все филиалы ЮГУ отечественной системой видеонаблюдения. Цифровой каркас безопасности, включающий больше 1 тыс. IP-камер, появился в учебных корпусах вуза в Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.