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«Циан» объявила о назначении Дарины Осмоловской на должность директора по продукту

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении на одном из ключевых направлений: Дарина Осмоловская присоединилась к команде в роли директора по продукту (CPO). Дарина возьмёт на себя ответственность за развитие продукта, его видение и продуктовую стратегию, возглавит команды, которые создают наше будущее: продуктовые команды, CX (команда клиентского опыта), команда дизайна, исследователей и project management office.

Экспертиза Дарины сосредоточена на управлении цифровыми продуктами – от идеи до запуска, а также на формировании бизнес-стратегии. Такое усиление команды станет еще одним шагом к нашей большой цели – сделать «Циан» первым выбором для решения любого вопроса с недвижимостью.

Дарина – профессиональный CPO с более чем 12-летним опытом в технологической отрасли, в том числе в финтехе, телекоме и городской мобильности. Ранее возглавляла направление развития каналов дистанционного обслуживания в Связном банке; разрабатывала и внедряла маркетинговую и ИТ-стратегию для МТС; после этого заняла позицию Chief Product Officer в финтех-стартапе, базирующемся в Нидерландах; в Mail.Ru Group работала в качестве руководителя стратегии бизнес-юнита «Почта и Портал» Mail.Ru. Затем перешла в «Сбер», где отвечала за ИТ-стратегию Экосистемы. С 2021 г. занимала должность CPO и заместителя генерального директора в компании «Ситидрайв» – втором по величине каршеринговом сервисе России. На протяжении всей карьеры Дарина также активно занималась преподаванием и выступала на ведущих технологических мероприятиях по теме продуктового менеджмента.

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