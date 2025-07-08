Т2 научилась измерять эмоциональное выгорание сотрудников

T2, российский оператор мобильной связи, внедрил комплексную систему оценки мотивации к развитию и уровня эмоциональной усталости сотрудников и кандидатов. Тестирование позволяет проводить всесторонний анализ потенциала, поведенческих характеристик и признаков эмоционального выгорания. Система охватывает ключевые этапы HR-цикла: от найма и перевода между функциями до формирования команд и кадрового резерва.

Компания создает комфортную рабочую среду, в которой каждый сотрудник получает возможности для профессионального роста и развития. Для реализации этой задачи оператор интегрировал комплексную программу оценки компетенций для соискателей и сотрудников всех уровней.

В рамках тестирования используются несколько сертифицированных разработок. С помощью инструмента Delta T2 оценивает уровень текущих компетенций и соответствие корпоративным ценностям внешних кандидатов – от стажеров до старших специалистов. Potential In Focus (PIF) применяется для выявления потенциала к развитию у менеджеров, линейных руководителей и участников кадрового резерва. Методика оценивает аналитические способности, готовность к изменениям, коммуникативные навыки и уровень внутреннего драйва. Для руководителей среднего и высшего звена используется Digital Agility – инструмент, определяющий потенциал к трансформациям.

Оценку мотивации и эмоционального состояния сотрудников оператор проводит с помощью разработки Spark. Она применяется как индивидуально, так и на уровне команд. С ее помощью компания выявляет ключевые потребности и степень их удовлетворенности, помогает определить компоненты эмоциональной усталости, а также фиксирует мотивационные приоритеты сотрудников.

По итогам тестирований формируются два отчета: для руководителя и для самого участника. Первый содержит обобщенную информацию, которую используют для формирования командного и индивидуального планов развития (ИПР) и программ обучения. Второй – персонализированные рекомендации: подходящие образовательные треки, список литературы, зоны роста и сильные стороны. Результаты тестирований сохраняют актуальность в течение 1,5 лет.

Благодаря комплексной системе оценки оператор демонстрирует высокую эффективность подбора: тестирование проходят 97% внешних кандидатов. Подход также направлен на поддержание профессионального развития сотрудников: за 2024 г. индекс внутреннего роста составил 73%.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2, отметила: «Мотивация и эмоциональное благополучие – важнейшие аспекты, которые мы учитываем при формировании эффективной и поддерживающей корпоративной культуры. В T2 мы создаем не только комфортную рабочую среду, но и условия, в которых каждый сотрудник может реализовать свой профессиональный потенциал. Такой персонализированный подход позволяет нам поддерживать мотивацию, выявлять ключевые области для развития, предотвращать профессиональное выгорание и повышать общий уровень вовлеченности. Внедрение комплексной системы оценки компетенций и эмоционального состояния сотрудников помогает нам не только привлекать талантливых специалистов, но и поддерживать их профессиональный и личностный рост на каждом этапе карьеры в компании».