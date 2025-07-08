CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром

Лишь у 37% опрошенных промышленных предприятий по всему миру есть опыт применения искусственного интеллекта (ИИ) в производственных и операционных процессах, показали результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и VDC Research. Однако в течение ближайших двух лет эта доля может вырасти до 44%. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Согласно проведённому исследованию, в промышленности искусственный интеллект по распространённости уступает другим технологиям. В частности, продвинутая аналитика, удалённый мониторинг и шлюзы кибербезопасности применяются на предприятиях гораздо шире. Однако на горизонте двух лет респонденты отдают приоритет внедрению ИИ.

Наиболее активным сектором по применению технологии оказалась автомобильная промышленность. Уже сейчас почти половина (47%) опрошенных организаций в отрасли использует ИИ в своей работе, а к 2027 г. доля может достичь 74%.

«Искусственный интеллект приносит отечественным промышленным предприятиям ощутимую выгоду — в некоторых сферах экономический эффект от внедрения ИИ оценивается в миллиарды рублей в год. Всё более востребованной становится предиктивная аналитика, то есть возможность проактивно следить за техническим состоянием промышленных систем и выявлять аномалии, которые могут быть предвестниками сбоя. Это особенно важно на сложных производствах, где даже небольшой простой может обойтись дорого, — сказала Анна Кулашова, вице-президент „Лаборатории Касперского“ по развитию бизнеса в России и странах СНГ. — При этом важно помнить, что промышленные объекты по-прежнему остаются одной из главных целей для кибератак, а проникновение ИИ только усиливает интерес злоумышленников к таким предприятиям. Поэтому следует не только внедрять новые технологии, но и защищать их должным образом».

В исследовании «Лаборатории Касперского» и VDC Research «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений» представлен анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем.

«Лаборатория Касперского» предлагает для промышленных предприятий платформенный подход, сочетающий в себе специализированные защитные технологии, а также опыт и знания экспертов. Его ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Она обеспечивает комплексную безопасность инфраструктуры и предоставляет такие возможности, как реагирование на инциденты, централизованное управление активами, аудит и оценка рисков, а также позволяет масштабировать защиту в сложных распределённых средах.

Ещё одно решение в портфеле «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (MLAD). Это программный продукт для предиктивной аналитики и выявления скрытых аномалий в работе оборудования в различных отраслях промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

«Зарубежнефть» перешла на отечественную платформу виртуализации

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще