Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром

Лишь у 37% опрошенных промышленных предприятий по всему миру есть опыт применения искусственного интеллекта (ИИ) в производственных и операционных процессах, показали результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и VDC Research. Однако в течение ближайших двух лет эта доля может вырасти до 44%. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Согласно проведённому исследованию, в промышленности искусственный интеллект по распространённости уступает другим технологиям. В частности, продвинутая аналитика, удалённый мониторинг и шлюзы кибербезопасности применяются на предприятиях гораздо шире. Однако на горизонте двух лет респонденты отдают приоритет внедрению ИИ.

Наиболее активным сектором по применению технологии оказалась автомобильная промышленность. Уже сейчас почти половина (47%) опрошенных организаций в отрасли использует ИИ в своей работе, а к 2027 г. доля может достичь 74%.

«Искусственный интеллект приносит отечественным промышленным предприятиям ощутимую выгоду — в некоторых сферах экономический эффект от внедрения ИИ оценивается в миллиарды рублей в год. Всё более востребованной становится предиктивная аналитика, то есть возможность проактивно следить за техническим состоянием промышленных систем и выявлять аномалии, которые могут быть предвестниками сбоя. Это особенно важно на сложных производствах, где даже небольшой простой может обойтись дорого, — сказала Анна Кулашова, вице-президент „Лаборатории Касперского“ по развитию бизнеса в России и странах СНГ. — При этом важно помнить, что промышленные объекты по-прежнему остаются одной из главных целей для кибератак, а проникновение ИИ только усиливает интерес злоумышленников к таким предприятиям. Поэтому следует не только внедрять новые технологии, но и защищать их должным образом».

В исследовании «Лаборатории Касперского» и VDC Research «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений» представлен анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем.

«Лаборатория Касперского» предлагает для промышленных предприятий платформенный подход, сочетающий в себе специализированные защитные технологии, а также опыт и знания экспертов. Его ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Она обеспечивает комплексную безопасность инфраструктуры и предоставляет такие возможности, как реагирование на инциденты, централизованное управление активами, аудит и оценка рисков, а также позволяет масштабировать защиту в сложных распределённых средах.

Ещё одно решение в портфеле «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection (MLAD). Это программный продукт для предиктивной аналитики и выявления скрытых аномалий в работе оборудования в различных отраслях промышленности.