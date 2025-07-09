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«Ситидрайв» запустил новое направление по продаже рекламы партнерам

«Ситидрайв» запустил продажу медийной рекламы другим компаниям. Это стало возможным благодаря активному росту парка сервиса – более 20 тыс. автомобилей различных классов комфортности, а также развитой внутренней системе операционных процессов, которая позволяет в короткие сроки подготавливать автомобили в качестве рекламных носителей. Об этом CNews сообщили представители «СберСеллера».

Для продвижения услуг уже доступно множество опций – это создание креативной концепции, оклейка автомобилей, брендирование подголовников и ремней безопасности, семплинг материалов и даже использование встроенной системы мультимедиа в авто. Также партнерам будет доступна интеграция в digital-ресурсы компании.

Первые рекламные кобрендинговые проекты были запущены уже в июне совместно со «СберСеллером», сейлз-хаусом рекламного инвентаря компаний и партнеров группы «Сбер». В рамках сотрудничества «Ситидрайв» предложил уникальные решения для разных компаний экосистемы и партнеров — десятки рекламных комбинаций, от оклейки машин до интеграции в приложения. Формат уже протестировали «Самокат», музыкальный сервис «Звук» и др. Брендированные автомобили уже можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах работы сервиса.

Услуга представлена во всех семи городах присутствия сервиса. Минимальный срок размещения составит два месяца, а минимальное количество авто – 200 единиц. Компании смогут выбрать любой формат размещения: от полноценной 360-кампании, до точечных форматов.

«Развитие рекламных форматов – это логичный шаг для нашего бизнеса, так как у нас есть выстроенные процессы и большое количество рекламных носителей. Кобрендинговые оклейки и проекты для нас не новый формат, но настало время выделить это в отдельный трек. По нашим данным, один автомобиль каршеринга обращает внимание более 150 тыс. человек в месяц, что дает уникальные возможности рекламодателям продемонстрировать свои преимущества. Мы уже заключили ряд контрактов с различными компаниями с помощью «СберСеллера», а также начали сотрудничать с компанией IRB Family (франчайзинговый партнер бренда Rostic'S)», – сказал Павел Петрушин, директор по развитию бизнеса «Ситидрайва».

«Современный мир переполнен рекламой, что приводит к колоссальному давлению на потребителя и, как следствие, снижению вовлечения в традиционные форматы. Решением становится поиск новых площадок и форматов нативно интегрированных в пространство человека, вне рамок прямого потребления медиаконтента. Таким пространством является OOH, а в частности — каршеринг. Рынок услуг каршеринга активно развивается (с 2023 г. среднегодовой темп роста на уровне 40%), количество активных пользователей растет с каждым месяцем. Каршеринги становятся не только популярным видом транспорта, но и отличной поверхностью для рекламных коммуникаций: сообщения видны всем — как нашим пользователям, пешеходам, так и водителям, при этом реклама ненавязчива, но достаточно заметна. Важно отметить мобильность формата: люди часто ездят на каршеринге в центр города, оставляют его там. Это создает дополнительные точки контакта с брендом в самых экономически-активных частях города», — сказал Александр Веселков, руководитель группы Экосистемы «СберСеллера».

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