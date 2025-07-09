Студент РТУ МИРЭА разработал геодезическое приложение

В РТУ МИРЭА создали приложение, которое позволяет управлять геодезическими приемниками и мониторить окружающую среду. Приложение универсально и подходит для любого оборудования с ОС Android. Оно помогает решать множество задач: от составления карт до городского планирования и мониторинга окружающей среды. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Студент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Александр Юров разработал приложение-терминал для Android, которое позволяет отправлять команды в геодезический приемник и проводить мониторинг данных окружающей среды. Он отметил, что разработанный терминал позволяет проводить испытания в различных условиях с разными приемниками и может использоваться на любом оборудовании с ПО Android благодаря своей универсальности. Обеспечение точности, совместимости и эффективности методов работы позволит выполнять различные задачи - составление карт, управление земельными ресурсами, городское планирование и мониторинг окружающей среды.

«Основной идеей разработки было упрощение работы с терминалом и уменьшение количества шагов при подключении к геодезическому приемнику и настройке терминала, — сказал Александр Юров. — Идея возникла после того, как мне самому пришлось столкнутся с работой с геодезическим приемником через терминал, просмотрев различные варианты, я пришел к выводу, что для старта работы или обучения нет никаких простых вариантов. Терминал можно использовать и с другими приемниками».

Ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Ольга Семенова подчеркнула, что в последнее время глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) активно внедряются в различные устройства, включая смартфоны, планшеты, трекеры и автомобили. Большинство отраслей, включая транспорт, энергетику, связь и сельское хозяйство, используют ГНСС для определения координат, скорости, направления движения, синхронизации часов и мониторинга объектов. Задача применения ГНСС для точных геодезических работ заключается в определении координат и высот наблюдательных пунктов с высокой точностью.

Созданное Александром Юровым приложение позволяет подключиться к приемнику через USB или беспроводное соединение Bluetooth/WiFi. Оно написано на языке программирования Kotlin и работает на мобильных устройствах Android – планшетах и смартфонах. Приложение упрощает сбор и анализ геодезических данных, обеспечивая стабильную и надежную работу с сигналами ГНСС. Оно интегрирует данные в геоинформационные системы, улучшая точность и скорость обработки информации. Визуализация координат на картах делает информацию более доступной и понятной. Приложение гибкое и может быть настроено под разные задачи, предлагая новые возможности для его использования. Современные технологии и удобные интерфейсы делают работу с приложением простой и понятной.