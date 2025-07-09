В НИТУ МИСИС открылась первая в России магистратура по сертификации изделий аддитивных технологий

В рамках передовой инженерной школы университета МИСИС начался набор на магистерскую программу «Сертификация изделий аддитивных технологий», которая подготовит специалистов в сфере сертификации, метрологического контроля, внедрения систем менеджмента качества и умеющих работать с современным оборудованием. Выпускники смогут работать инженерами по аддитивным технологиям, специалистами по сертификации, метрологами, менеджерами по качеству и руководителями проектов в высокотехнологичных отраслях. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Развитие аддитивных технологий — 3D-печати сложных деталей и изделий — модернизирует такие отрасли, как авиация, медицина, автомобилестроение и энергетика. Дальнейший рост индустрии требует жесткого контроля качества и соответствия международным стандартам. Новая программа подготовит специалистов, способных обеспечивать безопасность, надежность и функциональность изделий согласно повышенным требованиям международных стандартов ISO/ASTM.

Магистранты получат набор компетенций, охватывающий весь цикл сертификации: от механических испытаний и неразрушающего контроля до микроструктурного анализа и оформления разрешительной документации. Они будут работать с цифровыми инструментами моделирования, взаимодействовать с аккредитованными центрами, чтобы в дальнейшей выступать связующим звеном между инженерной разработкой и промышленным внедрением.

«Модель ПИШ МАСТ опирается на лучшие практики университета МИСИС, используя в том числе успешный опыт создания партнерской сети, студентоцентричность. Наша цель – обеспечить материалами и сквозными технологиями промышленного производства атомную, авиакосмическую, биомедицинскую, металлургическую отрасли страны», – сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Обучение построено по принципу «образование через практику»: магистранты выполняют прикладные проекты, проходят стажировки и получают профессиональный опыт в профильных компаниях-партнерах: «Росатом», «Металлоинвест», «Объединенная металлургическая компания» и др. Уже в процессе обучения в университете многие получают предложения о работе по специальности в топовых научно-производственных компаниях страны.