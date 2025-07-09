В Высшем колледже информатики НГУ открылось новое направление «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»

Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета получил лицензию и открывает новую специальность «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта». Это современная программа среднего профессионального образования (СПО), направленная на подготовку квалифицированных специалистов по работе с ИИ. Набор на новую программу уже стартовал и составит до 30 человек. Обучение рассчитано на срок 3 года и 10 месяцев в очной форме. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Выпускники программы получат квалификацию «специалист по работе с искусственным интеллектом» и приобретут навыки разработки, интеграции и внедрения ИИ-решений в различных сферах: промышленности, медицине, образовании, финансах и сервисных отраслях. В ходе обучения студенты будут изучать основы искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных, а также работу с интеллектуальными системами и робототехникой.

«Наша новая программа отличается тем, что студенты будут работать над реальными кейсами промышленных партнеров, обучать нейросети на самом производительном графическом кластере за Уралом — это пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», который мы запустили в 2024 г. Преподавателями будут научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ — ведущие эксперты по ИИ в нашей стране. С этой точки зрения наша программа уникальна: таких возможностей не предоставляет ни одно образовательное учреждение СПО в нашем регионе», — сказал Алексей Окунев, директор Высшего колледжа информатики НГУ.

Те, кто поступит на новое направление получат навык обучения, настройки и внедрения продуктов на базе искусственного интеллекта. Разработка новых инструментов искусственного интеллекта будет преподаваться именно на данном направлении, что отличает его от других программ, представленных в ВКИ НГУ.

Новое направление только появилось: Высший колледж информатики НГУ получил лицензию в июне 2025 г. Набор ведется на платную основу на базе девяти классов, на следующий год планируется получить бюджетные места.

В ВКИ НГУ уже отмечают большой интерес к программе, хотя набор был только недавно объявлен. Одна из причин — высокая востребованность на рынке специалистов, умеющих работать с ИИ. Так, некоторые ИТ-компании при приеме на работу требуют наличие навыков программирования с использованием ИИ-помощников. А новая программа как раз учит применять искусственный интеллект в профессиональной работе.

«Спрос на автоматизацию процессов с помощью искусственного интеллекта превышает предложение специалистов на рынке. В области ИИ даже выпускников с навыками начинающего программиста ждут хорошие вакансии. Важно отметить, что нужны не те, кто делает «мой первый проект на YOLO». Требуются специалисты по оптимизации производительности ИИ-решений, их интеграции с другими ИТ-продуктами. Также набирает популярность применение искусственного интеллекта на автономных и робототехнических устройствах», — сказал Алексей Окунев.

Преподаватели ВКИ НГУ внимательно следят за трендами как в продуктах, так и в рыночных применениях искусственного интеллекта. Поэтому у нового направления большие перспективы по дальнейшему развитию.

«Сейчас, помимо автономного ИИ, набирает популярность промпт-инжиниринг, то есть создание эффективных и точных промптов (подсказок) для работы с большими языковыми моделями (Large Language Model, LLM); а также поиск информации с помощью Retrieval Augmented Generation (генерация, дополненная поиском), когда LLM отвечают на запрос на основе данных, полученных в результате поиска во внешних источниках. В ближайшее время мы надеемся внедрить эти, на сегодняшний день передовые, разработки в наши курсы», — отметил Алексей Окунев.