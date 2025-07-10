«Авито Работа»: каждый пятый молодой специалист имел опыт переезда внутри страны для работы и жизни

Во II квартале 2025 г. сохраняется рост активности соискателей, который наметился с начала текущего года — по данным «Авито Работы», количество контактов по вакансиям растет быстрее, чем размещение новых предложений со стороны работодателей. Это говорит о повышенном интересе к поиску работы. При этом уровень безработицы остается стабильным, а обеспеченность работодателей персоналом — низкой. Такая динамика указывает изменение структуры мотивации, основанной не на вынужденном поиске, а на стремлении исследовать рынок и возможности для улучшения условий труда. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Соискатели все чаще выходят на рынок труда с целью повышения дохода, а не по причине потери текущей занятости. Основными факторами становятся переходы между компаниями и «пассивный поиск» — многие кандидаты рассматривают рынок, не прекращая текущую работу. Данные «Авито Работы» подтверждают этот тренд: доля соискателей, искавших работу во II квартале 2025 г. в течение четырех месяцев и более, увеличилась на 1.4 п.п. по сравнению с 2024 г.

Готовность к трудовой миграции внутри страны и условия релокации

Активность молодежи на рынке труда проявляется не только в поиске работы по месту жительства, но и в готовности к переезду по стране. 63% опрошенных рассматривают переезд в другие города России для работы и жизни, причем каждый пятый (21%) уже имеет такой опыт и открыт к новым предложениям.

Среди ключевых факторов, влияющих на решение о переезде: достойная зарплата или бонус за релокацию (41%), предоставление жилья или компенсация аренды (28%), четкие карьерные перспективы (27%), а также возможность гибкой или удаленной занятости и оплату переезда до места работы (по 25%). При этом 21% опрошенных уже имели опыт переезда и не исключают повторной смены региона. В топ-3 популярных для переезда регионов вошли Москва (35%), Санкт-Петербург (29%) и Краснодарский край (17%).

Однако исследование также выявило ключевые барьеры, которые останавливают молодых соискателей от переезда. Так, почти половина (43%) опрошенных отказались бы от переезда, если бы зарплата не покрывала расходы на жизнь в новом городе. Также респонденты не готовы к смене локации, если надежность работодателя вызывает у них сомнения (32%), низкий уровень безопасности в регионе (31%), непонимание карьерных перспектив при переезде (28%) или недостаточно информации о будущем месте работы (27%). В связи с этим компании, заинтересованные в привлечении молодых кадров из других регионов, должны работать не только с финансовыми условиями, но и с прозрачностью предложения.

Зарплатные ожидания и рынок предложений

Молодежь активнее выходит на рынок труда. По данным «Авито Работы», за первое полугодие 2025 г. число резюме молодых соискателей (18–24 года), откликающихся на объявления, выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тренд подтверждается и на макроуровне: после нескольких лет спада вовлеченность молодежи (20–24 года) в рынок труда начала расти в 2024 г. и достигла 54,1%.

Уровень заработной платы в вакансиях, на которые откликаются молодые специалисты 18–24 лет, составил 79 тыс. руб. в месяц, а работодатели готовы предложить таким кандидатам 68 тыс. руб. в месяц. Именно среди молодежи ожидания по зарплате наибольшим образом схожи с реальностью.

В целом зарплатные ожидания соискателей всех возрастных категорий остаются высокими, несмотря на замедление темпов роста оплаты труда. В вакансиях с графиком «Полный день» средние ожидания соискателей во II квартале 2025 г. достигли 84,4 тыс. руб. в месяц, тогда как предложения работодателей составили 82,9 тыс. руб. в месяц. Разрыв между ожиданиями и реальными предложениями остается, но постепенно сокращается.

Однако динамика роста зарплат заметно снизилась: если за II квартал 2024 г. зарплатные предложения выросли на 26% в годовом сопоставлении, то за тот же период 2025 г. прирост составил лишь 7%. Это говорит о стабилизации рынка после прошлогоднего скачка и более сдержанной политике работодателей в условиях экономической неопределенности.

Таким образом, несмотря на умеренный рост зарплат, молодежь продолжает активно искать работу, ориентируясь не только на доход, но и на гибкость, опыт и возможности для дальнейшего развития. Работодатели, в свою очередь, все чаще рассматривают молодых соискателей как перспективный кадровый резерв, предлагая им стартовые позиции с возможностью обучения и карьерного роста.

Критерии выбора работы

На основе полученных данных можно сделать вывод о достаточно стабильном трудовом поведении молодых специалистов: 43% не меняли работу в последние два года, 26% сменили место лишь однажды. Молодые сотрудники готовы оставаться в компании в среднем шесть лет при условии соответствия работы их ожиданиям, что ставит перед работодателями задачу создания комфортной профессиональной среды для молодых специалистов.

По данным исследования1, молодежь в возрасте 16-24 лет решается на смену основной работы из-за того, что их не устраивает размер зарплаты (43% ответивших), отсутствуют перспективы карьерного роста (32%), в целом хочется более спокойную работу (31%) или отмечают снижение интереса к выполняемой работе — эмоциональное выгорание, усталость (27% ответивших).

При поиске постоянной работы2 молодые специалисты 16-24 лет в первую очередь обращают внимание на требуемый в вакансии стаж (40%) и формат занятости (39%), причем все больше кандидатов ценит возможность удаленной или гибридной работы. Почти половина (48%) респондентов отмечают важность стабильности компании. Кроме того, 22% молодых соискателей учитывают репутацию бренда работодателя, – чаще, чем в среднем кандидаты других возрастов.

«Рынок труда продолжает трансформироваться: мы видим, что молодые специалисты стали более мобильными. Готовность 63% соискателей к релокации — это важный сигнал для компаний, испытывающих кадровый голод. Однако сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями молодежи и реальными предложениями работодателей. Сегодня недостаточно просто предложить вакансию — важно прорабатывать комплекс условий: прозрачные карьерные перспективы, поддержку при переезде, гибкие форматы работы. Особенно это касается регионов, конкурирующих за таланты с Москвой и Петербургом. Еще один тренд — рост «пассивного поиска»: соискатели стали чаще мониторить рынок, не увольняясь с текущего места. Это значит, что работодателям нужно активнее привлекать кандидатов сильным брендом и быстрыми процессами подбора. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что компании, готовые адаптироваться к этим запросам, смогут эффективнее закрывать вакансии, а остальным придется столкнуться с еще большей конкуренцией за кадры», — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».