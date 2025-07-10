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Работодатели чаще используют предложения работы, когда нанимают на зарплаты выше среднего

Несмотря на отсутствие юридической силы, предложение работы (джоб-офер) стало привычной практикой в рекрутменте, помогая сторонам закрепить соглашения найма до подписания трудового договора. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Джоб-офер не является юридически обязывающим документом в России, но он помогает структурировать договоренности между работодателем и соискателем. В том или ином виде сегодня его используют 43% компаний: 22% — рассылают предложения всем успешным кандидатам, 21% — отдельным категориям персонала (например, только управленцам или только «белым воротничкам»). Причем последние три года количество работодателей, использующих предложения в найме, меняется незначительно, что свидетельствует о том, что этот HR-инструмент стал привычной и удобной практикой.

Опрос соискателей, имеющих опыт трудоустройства, показал: предложение работы доводилось получать 3 из 10. Мужчинам — чаще, чем женщинам (34 и 27% соответственно). Закономерно, что в силу большего профессионального опыта россиянам старше 45 лет с оферами доводилось сталкиваться чаще, чем молодежи (37% против 25% среди тех, кто еще не разменял 35-летний рубеж). Предложения чаще получают те, кто зарабатывает больше: 36% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц против 27% среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 188

Время проведения: 20 июня – 4 июля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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