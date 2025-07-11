«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в ретейле за год выросли на 28%

Аналитики «Авито Работы» проанализировали рынок труда в розничной торговле и сравнили динамику зарплатных предложений за I полугодие 2025 г. с аналогичным периодом прошлого года. Исследование показало, что за год средние зарплатные предложения в ретейле выросли на 28%. В первой половине 2025 года работодатели предлагали новым сотрудникам в отрасли в среднем 61 736 руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В большинстве вакансий в розничной торговле предлагается посменная занятость с возможностью выбрать рабочие часы. Обычно это формат 2/2, 3/3, 5/2, 1/3, сутки через трое и т.п. Также распространены гибкие графики — особенно для мерчендайзеров и торговых представителей. Работодатели часто предлагают возможность выбора графика, и фактический заработок работников ретейла, как правило, зависит от числа отработанных смен. Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе.

Больше всего за год выросли зарплатные предложения для работников торгового зала — на 33%. Так, в первой половине 2025 г. соискатели на эту должность могли рассчитывать в среднем на 60 ,403 тыс. руб/мес при сменном графике. В обязанности этих работников входит выкладка товара и контроль за порядком в зале.

На втором месте по росту зарплатных предложений — счетчики-ревизоры, которым стали предлагать на 22% больше, чем год назад. Эти специалисты отвечают за проведение инвентаризаций, учет товарных остатков и сверку данных в торговых точках. При условии сменного графика новым сотрудникам готовы платить 61,15 тыс. руб/мес.

Третье место в списке самых быстрорастущих зарплатных предложений в ретейле делят продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для них средний уровень предлагаемых зарплат вырос на 20% за год. Продавцы-консультанты помогают покупателям с выбором товаров и отвечают на их вопросы, в то время как продавцы-кассиры занимаются расчетом с клиентами на кассе. В I полугодии 2025 г. средняя предлагаемая зарплата для этих позиций при работе посменно составила 59,55 и 49,287 тыс. руб/мес соответственно.

Выросло и число вакансий для сотрудников, связанных с обслуживанием торговых точек. Так, спрос на поваров-кассиров увеличился более чем в два раза (+119%) по сравнению с I полугодием 2024 г. — такой рост связан с активным развитием сегмента готовой еды в магазинах. Кроме того, на 37% выросло число предложений для директоров магазинов: розничные сети расширяют присутствие и заинтересованы в управленцах с опытом масштабирования торговых точек.

«Несмотря на активное внедрение цифровых решений и расширение формата касс самообслуживания, потребность в работниках сферы ретейла продолжает расти. Работодатели сегодня фокусируются на удержании сотрудников в отрасли: инвестируют в улучшение условий труда, развитие бренда работодателя и снижение текучести кадров. В результате таких усилий, а также на фоне растущего спроса на специалистов за год зарплатные предложения в ретейле выросли на 28%. Этот рост сопровождается усилением интереса соискателей к работе в отрасли: за год число откликов на вакансии товароведов увеличилось на 28%, а мерчендайзеров — на 17%», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».