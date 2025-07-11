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По мнению россиян, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам

За помощью в трудоустройстве россияне чаще всего предпочитают обращаться к друзьям и коллегам. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Кто из личного окружения может помочь в поиске работы? 38% россиян рассчитывают на друзей и знакомых. Каждый пятый (20%) полагается на бывших и нынешних коллег, 14% — на свою вторую половину, 13% — на однокурсников, 4% — на одноклассников. 10% рассчитывают на родителей, 8% — на других родственников. Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 9% респондентов. 37% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение.

Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнера по жизни (15% против 12% соответственно). Мужчины же чаще рассчитывают на бывших одноклассников (7% против 2% среди россиянок).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, привлекает для поиска работы широкий круг своих контактов: каждый второй ищет помощи у друзей (52%), каждый четвертый (23%) — у однокурсников, а каждый пятый обращается к коллегам или второй половине. Лишь 3 из 10 надеются только на себя, для сравнения, среди россиян от 35 до 45 лет не считают нужным обращаться за помощью к своему окружению — 52%, а среди тех, кому от 45 лет, — 43%.

Больше всего же тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди россиян со средним профессиональным образованием (56%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 367. Время проведения: 30 июня — 1 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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