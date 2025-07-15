Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде

Программы двойного диплома запустил университет «Синергия» в партнерстве с Dhurakij Pundit University (DPU) — первым и одним из крупнейших частных вузов Таиланда, расположенным в Бангкоке. Выпускники получат документы российского и международного образца.

Абитуриентов будут набирать четыре раза в год. Им доступны направления «Туристический менеджмент», «Международный бизнес», «Цифровой контент и медиа», «Информационные системы для цифрового бизнеса». Первые 500 студентов из России и стран СНГ начнут обучение в августе и октябре. Занятия будут проходить на английском языке в кампусе Dhurakij Pundit University.

«Значительно облегчает процесс поступления для российских студентов отсутствие обязательного требования к сдаче IELTS и TOEFL. Вместо них можно пройти внутреннее тестирование по английскому языку», — отметил ректор университета «Синергия» Артём Васильев.

Образовательные программы ориентированы на практику: студенты будут стажироваться в партнерских компаниях вузов, в том числе международных сетях отелей, ИТ-корпорациях, авиакомпаниях.