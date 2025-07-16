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Более 90 тыс. котировочных сессий провели на Портале поставщиков в первом полугодии 2025 года

За январь – июнь 2025 г. на Портале поставщиков состоялось почти 93 тыс. котировочных сессий – показатель увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Котировочные сессии – эффективный инструмент для проведения закупок малого объема, который удобен и выгоден как бизнесу, так и госзаказчикам. В первом полугодии на Портале поставщиков провели почти 93 тыс. мини-аукционов – на 22% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 г. Процедуры позволили государственным и муниципальным учреждениям сэкономить 3,5 млрд рублей за счет снижения начальной цены контракта. В среднем в ходе котировочных сессий на одну сделку претендуют семь предпринимателей, а стоимость закупки снижается на 14%. В первом полугодии на портале чаще всего приобретали строительные и хозяйственные товары, бытовую технику, информационно-технологическую продукцию, средства связи и электронику – суммарное количество сессий по ним составило почти 25 тыс.», – сказала Мария Багреева.

Московские заказчики в рамках мини-аукционов на Портале поставщиков могут приобретать товары на сумму до 5 млн руб., а работы и услуги – до 3 млн руб. На платформе заключаются контракты как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, что способствует развитию малого и среднего предпринимательства и увеличению предложений в каталоге.

«Портал поставщиков работает как цифровой магазин: контракты заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, с помощью электронной подписи. Благодаря ресурсу у бизнеса есть быстрый доступ к участию в госзаказе и расширению рынков сбыта, а город в условиях растущей конкуренции получает лучшие по цене и качеству предложения от поставщиков по всей России. В число лидеров по объему заключенных в ходе котировочных сессий контрактов в первой половине этого года вошли предприниматели из Москвы, которые заключили более 48,8 тыс. сделок на 11,6 млрд руб., Московской области – 15,9 тыс. контрактов на 3,9 млрд руб., Санкт-Петербурга – 1,9 тыс. контрактов на 448 млн, Рязанской области – 297 сделок на 171,7 млн и Пермского края – 1844 контракта на 166,1 млн», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой цифровизацией и оперативностью сделок. Благодаря онлайн-формату поставщики нередко могут приступить к отгрузке продукции уже в день подписания контракта. Платформа развивает дополнительные сервисы с помощью искусственного интеллекта: алгоритмы нейросети помогают поставщикам при заполнении карточек товаров, автоматически определяя категорию загруженной продукции по ее изображению.

В столичном Департаменте информационных технологий, также напомнили о других цифровых возможностях портала поставщиков. Так, в 2022 г. на ресурсе был запущен бот автоматических ставок – онлайн-инструмент, который позволяет предпринимателям принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим участникам вносить свои предложения. А в 2023 г. московским заказчикам стала доступна возможность приобретения идентичной продукции через совместные котировочные сессии. Благодаря этому государственные и муниципальные учреждения Москвы могут объединять свои потребности и за счет увеличения объема закупки привлекать к сессии больше поставщиков. Это повышает конкуренцию между предпринимателями и позволяет заказчикам экономить бюджетные средства.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

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