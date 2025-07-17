Исследование hh.ru: «Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этим летом?»

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства по итогам II квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, а также прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстат. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 г. стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. На одну активную вакансию в Татарстане, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится шесть активных резюме на вакансию, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 74,5 тыс. руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в пять раз ниже – 15 тыс. руб. Важный элемент рейтинга, свидетельствующий, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития – желание оставаться и искать работу внутри родного региона. В Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объема по местному рынку труда.

На втором месте Рейтинга – Республика Башкортостан (83,7 балла), на третьем месте – Санкт-Петербург (82,6). В Северной столице достаточно низкий уровень безработицы (1,5% по данным Росстат) и сбалансированное состояние рынка труда точки зрения соотношения активных резюме и вакансий (6).

Также в топ регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 г. вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балл), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 баллов), Амурская область (80,6 баллов) и Удмуртская Республика 80,6 (баллов).