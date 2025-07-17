Переработки, давление и контроль: что доводит сотрудников до выгорания

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, с какими проблемами ежедневно сталкиваются российские сотрудники и как корпоративная культура влияет на уровень стресса и выгорания. Результаты оказались тревожными: большинство респондентов регулярно испытывают нехватку ресурсов, сталкиваются с размытыми задачами, переработками, а также ощущают давление негласных корпоративных правил, которые напрямую мешают восстанавливаться и поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В опросе приняли участие 1600 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

С какими трудностями сталкиваются сотрудники

Наиболее распространенные негативные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники на регулярной основе*: нехватка ресурсов (времени, людей, оборудования) — 51%; размытые требования и отсутствие четких инструкций — 48%; выполнение задач вне должностных обязанностей — 46%; неоплачиваемые переработки и сверхурочная работа — 36%; работа в выходные и праздничные дни — 32%; постоянная смена приоритетов — 30%; конфликты из-за нечеткого распределения ролей — 28%; сообщения и звонки в нерабочее время — 27%.

Как отмечают участники опроса, многие из этих факторов стали «новой нормой», хотя по сути — это системные сбои в организации труда.

Баланс между работой и личной жизнью

Если говорить о причинах, которые мешают сотрудникам вовремя заканчивать рабочий день*: каждого второго работника (49%) задерживают задачи, которые поступают в конце дня. На втором месте (45%) — нехватка людей, из-за которой приходится выполнять чужие обязанности. Также влияют: перфекционизм (не могут оставить дело незавершенным) — 36%; технические и бюрократические препятствия — 26%; размытые границы между работой и личной жизнью — 25%; культура переработок и токсичная вовлеченность — 21%; страх быть неправильно понятым (например, «уйду рано — значит, не вовлечен») — 17%.

Лишь 17% респондентов сообщили, что им ничто не мешает — они всегда завершают работу вовремя.

Негласные установки в компаниях: правила, о которых не говорят

Исследование показало, что во многих командах есть негласные установки, которые мешают здоровой рабочей атмосфере*. Вот самые распространенные: «Нельзя отказываться от дополнительных задач» — 50%; «Жаловаться — значит быть проблемным» — 43%; «Болеть — это подводить команду» — 40%; «Засиживаться после работы — норма» — 36%; «Нужно быть на связи 24/7» — 33%; «Эмоции нужно скрывать» — 32%; «Работа в выходные — признак вовлеченности» — 29%.

Эти установки создают постоянное напряжение и мешают сотрудникам чувствовать себя комфортно даже вне офиса.

Что вызывает профессиональное выгорание

На вопрос, что именно в корпоративной культуре больше всего выматывает, сотрудники ответили следующее*: непрозрачность решений — 49%; несправедливое распределение ресурсов — 47%; отсутствие поддержки отдыха и восстановления — 39%; культ продуктивности любой ценой — 28%; угрозы увольнением и тревожность за будущее — 27%; токсичный позитив (игнорирование реальных проблем) — 26%; критика за просьбы о помощи — 18%.

Только 7% опрошенных считают, что в корпоративной культуре их компаний нет ничего, что способствует выгоранию.

«Результаты исследования показывают, что многие привычные рабочие практики нуждаются в переосмыслении. Регулярная нехватка ресурсов, размытые задачи и переработки — это не просто издержки, а сигналы, на которые важно обращать внимание. Сегодня забота о сотрудниках — это не только про комфортную работу, но и про устойчивость бизнеса: выгоревший специалист не может быть по-настоящему эффективным. При этом у компаний есть все возможности для изменений. Даже небольшие шаги — интересные задачи, понятные приоритеты, уважение к личному времени — способны повысить вовлеченность команды и снизить уровень стресса. Осознанный подход к культуре управления сегодня становится важнейшим конкурентным преимуществом компаний», — отметила Анастасия Боровская, директор РШУ.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.