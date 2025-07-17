CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Роса» и ГК «Агат-РТ» объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере выпуска российских защищенных решений

Компания «Роса», российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, и ГК «Агат-РТ», российский разработчик и производитель корпоративных решений по автоматизации телефонии, объявили о начале стратегического сотрудничества. Партнерство направлено на создание совместных программно-аппаратных комплексов (ПАК), полностью основанных на российских технологиях, отвечающих самым высоким требованиям по безопасности и импортонезависимости.

Таким образом, стороны объединяют экспертизу в области аппаратного и программного обеспечения для разработки полностью российских корпоративных коммуникационных платформ, способных заменить зарубежные аналоги в критически важных отраслях.

Стороны договорились о разработке совместных ПАКов и других решений, которые будут включать отечественные телекоммуникационные платформы «Агат», и сертифицированное программное обеспечение, разработанное компанией «Роса». Эти продукты рассчитаны на использование в госсекторе, медицине, энергетике, телекоммуникациях, образовании, банковском секторе и других сферах, где важны надежность, безопасность и независимость от внешних поставщиков.

«Сотрудничество с «Агат-РТ» — это логичный шаг к формированию суверенной цифровой инфраструктуры. Мы рады объединить усилия для создания совместных решений, которые будут отвечать потребностям государственных и корпоративных заказчиков», — отметил Олег Карпицкий, генеральный директор компании «Роса».

«Наша компания за 27 лет работы накопила большой опыт в создании аппаратной и программной части для автоматизации телекоммуникационных систем. Проект совместного программно-аппаратного комплекса на базе системы телефонии «Агат» и операционной системы «Роса» позволит создать полностью российское решение, которое может использоваться на тех предприятиях, где критически важна безопасность цифровой инфраструктуры. Взаимодействие с «Роса» позволяет обеспечить полный контроль над стеком технологий и предложить рынку эффективные и безопасные решения», — сказал генеральный директор «Агат-РТ» Петр Фурсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

В России запатентовали фотодиоды для систем ночного видения с расширенным ИК-диапазоном

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще