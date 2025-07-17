Serverspace запустил обновленную партнерскую программу в Казахстане

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, представил обновленную модель партнерской программы на территории Казахстана. Ранее аналогичная схема была реализована в российском филиале компании и продемонстрировала стабильный интерес со стороны участников ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Программа предполагает вознаграждение за привлечение новых клиентов: 15% от всех оплаченных заказов, совершенных зарегистрированным по реферальной ссылке пользователем в течение первого года, и 10% — в дальнейшем, пока клиент продолжает пользоваться услугами компании. Средства можно направить на оплату облачных сервисов или вывести на банковский счет после заключения агентского договора-оферты.

В Serverspace отмечают, что обновление партнерской программы стало частью стратегии локализации и расширения инфраструктурных сервисов в Центральной Азии. Компания рассчитывает, что новая модель будет востребована среди ИТ-специалистов, разработчиков и предпринимателей, заинтересованных в дополнительном доходе от реферальных механизмов.

По оценке компании, развитие подобных программ в регионе может способствовать более широкому распространению облачных технологий на фоне растущего интереса к цифровым сервисам и дистанционной инфраструктуре.

«Мы адаптировали партнерскую программу под особенности локального рынка, сохранив при этом ее простоту и прозрачность. Такой формат, как показал опыт в России, способен стимулировать развитие профессионального сообщества и вовлечение новых участников в цифровую экономику», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.

Присоединиться к программе могут как физические, так и юридические лица. Регистрация проходит через личный кабинет, где пользователю автоматически создается уникальная ссылка. Также в кабинете доступны отчеты по начислениям, переходам и регистрациям.