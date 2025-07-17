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vStack и «Рит сервис» заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации

Российский разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) и системный интегратор «Рит сервис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит vStack расширить географию присутствия и предоставить большему числу российских компаний доступ к гиперконвергентной платформе виртуализации vStack HCP.

Партнерство двух компаний также предусматривает совместную работу по продвижению решений vStack, техническую поддержку проектов внедрения и обучение специалистов «Рит сервис» технологиям платформы виртуализации.

«Мы рассматриваем развитие отечественных ИТ-продуктов как приоритетное направление и видим в vStack одного из ключевых игроков на рынке виртуализации. Партнёрство позволит нам предложить клиентам современные и надёжные решения, адаптированные под российскую инфраструктуру, и обеспечить высокий уровень экспертизы на каждом этапе внедрения», — отметил Денис Толпейкин, генеральный директор «Рит сервис».

Платформа vStack HCP отличается высокой производительностью, минимальной нагрузкой на процессор (CPU Overhead – всего 2-5%) и простотой в администрировании, что делает ее удобным и эффективным инструментом для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Отмеченная престижными наградами vStack HCP включена в реестр отечественного программного обеспечения и уже зарекомендовала себя на рынке как надежное решение для виртуализации.

«Заключение соглашения с «Рит сервис» позволит предоставить российским компаниям доступ к инструментам виртуализации через проверенного партнера с богатым опытом системной интеграции. Мы уверены, что совместная работа поможет ускорить внедрение отечественных технологий», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

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