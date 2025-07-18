Наследство COVID-19: удаленка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob оценили влияние пандемии коронавируса на сферу занятости и трудовую культуру в России. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По мнению эйчаров, самым важным изменением на рынке труда стало массовое распространение удаленки и гибридной занятости и сверхбыстрое изменение трудового законодательства в этой сфере (44% голосов). Опросы SuperJob свидетельствуют: в 43% компаний удаленка практикуется до сих пор, чаще всего для ИТ-специалистов, клиентских служб и отделов продаж, эйчаров

Ускорение цифровизации, автоматизации, развития электронных сервисов — на втором месте с 31% голосов. КЭДО применяют 56% организаций, 6 из 10 работодателей автоматизировали рекрутинг. Онлайн-собеседования практикуют в каждой второй компании. Первичный отсев проводят чат-боты.

В топ-3 значимых последствий — переход на онлайн-обучение (14% опрошенных). Сегодня чаще повышают квалификацию онлайн- и в гибридном формате, чем очно.

Работодатели массово стали заботиться о здоровье сотрудников, снизилась предвзятость к уходящим на больничный. Больше внимания стали уделять балансу работы и личной жизни. В компенсационные пакеты стали включать психологическое консультирование.

Рынок труда прокачал адаптивность. Компании регулировали активность в зависимости от уровня ограничений. Соискатели переходили из одной сферы в другую. С 2020 г. каждый четвертый россиянин успел сменить профессию.

Развитие самозанятости. Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых. Оформили соответствующий статус уже 12 млн граждан.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 194

Время проведения: 2 июня – 9 июля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.