«ЭР-Телеком Холдинг» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink и сэкономил более 50 млн рублей

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» завершила проект цифровой трансформации HR-процессов с помощью сервиса HRlink. Интернет-провайдер внедрил несколько продуктов вендора, включая сервис для приема на работу Start Link, и достиг оптимизации в кадровом делопроизводстве — экономия по итогам реализации проекта составила более 50 млн руб. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российский интернет-провайдер, в структуру которого входят 60 юридических лиц, представленных в разных регионах страны. Идея автоматизации кадрового делопроизводства и отказа от бумаги в HR появилась в 2023 г., когда более половины сотрудников компании работали в удаленном формате. Кроме того, внедрение кадрового ЭДО должно было упростить взаимодействие кадровых специалистов с инженерами, которые не привязаны к офису, а работают в течение дня на выезде.

Проект стартовал с детального анализа рынка решений КЭДО. Команды HR и ИТ совместно сформировали перечень ключевых требований, в числе которых интеграция с «1С», распознавание документов, а также понимание вендором дорожной карты развития продукта в среднесрочной перспективе. В тендере участвовали 18 компаний, пять из которых дошли до финального этапа. HRlink стал победителем благодаря проработке функциональности решения, прозрачности коммуникации команды вендора и максимальному соответствию бизнес-требованиям «ЭР-Телеком Холдинг».

Внедрение началось с пилотной группы из 600 сотрудников и проходило в несколько этапов. Спустя шесть месяцев в HRlink были переведены 93% штата — более 12 тыс. сотрудников. Большую роль в успехе проекта сыграли нестандартные решения команды, отвечающей за внедрение КЭДО в компании: среди подключившихся к HRlink проводились лотереи, а в рамках корпоративных мероприятий сотрудники получали специальный мерч. Кроме того, сотрудники, отказавшиеся от бумажного документооборота, получали подпись в почте «Я уже перешел на КЭДО», что стимулировало к действию и служило напоминанием остальным.

«Цифровизация — часть нашей ДНК. Мы последовательно ищем точки для автоматизации, и переход на КЭДО стал логичным шагом на этом пути. Это не просто про удобство, это про эффективность: за счет отказа от бумаги, снижения операционной нагрузки и оптимизации документооборота мы экономим более 52 млн руб. ежегодно», — отметил Павел Панов, ИТ бизнес-партнер «ЭР-Телеком Холдинг».

Помимо КЭДО HRlink «ЭР-Телеком Холдинг» также внедрил сервис для найма сотрудников Start Link — на первом этапе удаленно начали трудоустраивать людей на массовые позиции, а с начала 2025 г. весь найм в «ЭР-Телеком Холдинг» происходит через Start Link.

Система была протестирована совместно со службой безопасности компании: результаты показали, что автоматизированная проверка кандидатов полностью совпадает с решениями специалистов, но занимает всего несколько часов вместо трех дней.

«Проект с “ЭР-Телеком Холдинг” демонстрирует, как комплексный подход к автоматизации HR-процессов трансформирует всю модель работы с персоналом. Мы ценим высокий уровень профессионализма команды “ЭР-Телеком Холдинг” и гордимся тем, что смогли стать технологическим партнером для компании, идущей в авангарде цифровизации в своей отрасли», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.