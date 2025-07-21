Коммерческое направление «Галактики» возглавил экс-топ-менеджер SAP Леонид Козьмин

Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, объявила о назначении Леонида Козьмина на позицию заместителя генерального директора по коммерческой деятельности. В зону его ответственности войдет формирование стратегии развития коммерческого направления, управление партнерской сетью и развитие клиентского сервиса, а также укрепление центра развития компетенций для продвижения и внедрения программных продуктов «Галактики».

Леонид обладает 20-летним опытом в B2B-продажах, операционном управлении, консалтинге и внедрении в ведущих мировых ИТ-компаниях. В течение последних 13 лет Леонид работал в компании SAP. С 2012 по 2021 гг. он занимал позицию руководителя центра заказных разработок SAP в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, Австрии и Швейцарии. С 2021 по 2022 г. занимал должность операционного директора «SAP Консалтинг». На этой позиции отвечал за управление консалтинговым бизнесом, в том числе клиентской поддержкой, обучением и клиентскими разработками, а также развитием продаж. Последние три года Леонид возглавлял продажи консалтинговых проектов SAP в Юго-Восточной Азии. Под его руководством бизнес показывал стабильный рост на 10% в год. До прихода в SAP Леонид руководил практикой проектов для Boeing в компании Luxoft.

«Сегодня «Галактика» выходит на качественно новый уровень развития: мы масштабируем работу с крупными заказчиками, выстраиваем партнерские экосистемы и повышаем операционную эффективность. Я рад приветствовать Леонида в нашей команде. Его обширный опыт и экспертиза, накопленные за 13 лет работы на ключевых позициях в компании SAP, как в области продаж, так и во внедрении, является для нас важным активом. Уверены, что знания и навыки Леонида помогут значительно укрепить наши позиции на рынке и достичь новых высот в развитии бизнеса», — отметил Алексей Телков, генеральный директор компании «Галактика».

Назначение Леонида Козьмина отражает стратегический фокус «Галактики» на укрепление позиций в крупном корпоративном сегменте и развитие клиентского опыта. Его экспертиза позволит усилить коммерческую зрелость компании и масштабировать бизнес.

«Рад присоединиться к команде «Галактики» — одного из опытнейших разработчиков российского софта. Надеюсь, что мой практический опыт работы в компаниях-лидерах глобального рынка, позволят успешно справиться с амбициозными задачами, которые стоят сегодня перед компанией», — сказал Леонид Козьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Галактика».