ГК Softline — шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ГК Softline инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ-10 рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2024» агентства CNews Analytics. Совокупный оборот ГК Softline в 2024 г. достиг 120,6 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее.

CNews проводит рейтинг ежегодно уже более 20 лет. В 2025 г. он охватывает уже 500 отечественных компаний — поставщиков ИТ-услуг, программных продуктов и аппаратных решений. Для сравнения участников рынка были рассмотрены их финансовые результаты.

«Наш рост обеспечивается как органической динамикой, так и продуманной M&A-стратегией, в рамках которой мы сохраняем устойчивый курс на быстрое расширение продуктовой и сервисной линейки. Этот подход позволяет оперативно осваивать новые технологические ниши и наращивать присутствие в ключевых сегментах. Параллельно мы увеличиваем долю собственных высокотехнологичных продуктов, расширяем линейку решений для различных отраслей и создаем диверсифицированный портфель. Кроме того, в прошлом году мы открыли пять хабов — в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ, Вьетнаме и Индонезии, что также усилило наши позиции на рынках дружественных стран. Все это создает крепкий фундамент для эффективного управления активами и сильных финансовых результатов — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

По итогам 2024 г. ГК Softline продемонстрировала рост: оборот группы показал двузначный рост, увеличившись на 32% год к году и достигнув 120,6 млрд руб. Валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,8 п.п. г/г). Чистая прибыль группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, достигла 2,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 58% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2023 г., до 7,1 млрд руб. За 12 месяцев 2024 г. оборот группы компаний от реализации собственных решений составил 34,6 млрд руб. (+59% г/г). Вместе с ростом сегмента собственных решений оборот от продажи сторонних решений также увеличился — по итогам 12 месяцев 2024 г. на 23%, до 86 млрд руб. Таким образом, рост бизнеса ГК Softline стал возможен как за счет расширения линейки высокомаржинальных собственных продуктов, так и за счет фокуса на продажу решений российских поставщиков.