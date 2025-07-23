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Исследование ALP Group: спрос на аудит ИТ-систем в России вырос в 3 раза за полгода

За последние шесть месяцев количество обращений за аудитом систем «1С» в России утроилось. Такие данные приводятся во внутреннем исследовании ИТ-компании ALP Group, которая специализируется на внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем.

По словам исполнительного директора ALP Group Александра Казеннова, на рост спроса повлияло несколько факторов: «Сроки уже подошли: с 1 января 2025 г., согласно указу Президента №166, госсектор и субъекты критической информационной инфраструктуры больше не могут использовать иностранное ПО. В корпоративном сегменте переходы на российские ИТ-решения в массовом порядке уже тоже произошли, и теперь компании сталкиваются с проблемами производительности, к которым их внутренние ИТ-команды оказываются не всегда готовы. Отсюда и рост запросов на независимую техническую экспертизу».

В компании уточняют, что чаще всего аудит заказывают крупные предприятия, использующие сложные кастомизированные конфигурации «». Среди типичных проблем — замедление формирования и выгрузки отчетности, сбои при обновлениях и нестабильная работа интеграций.

Комплексный аудит включает проверку производительности, безопасности, архитектуры ИТ-ландшафта, зрелости бизнес-процессов, а также подходов к разработке, тестированию и управлению изменениями. Эксперты ALP Group отмечают, что всё чаще компании рассматривают аудит не как экстренную меру при сбоях, а как стратегический инструмент для подготовки к масштабированию, обновлению или переходу в импортонезависимый контур. Такой подход позволяет выявить риски до того, как они станут критичными, и заранее выстроить устойчивую ИТ-инфраструктуру.

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