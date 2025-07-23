CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Исследование: к 2027 году 63% российских авиакомпаний планируют полностью перейти на отечественный софт

63% топ-менеджеров российских авиакомпаний заявили о планах полностью перейти на отечественный софт к 2027 г. В 2025 г. лишь 6% авиакомпаний в России используют только российские решения. Такие данные следуют из исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России», проведенного компанией ORS среди более чем 40 топ-менеджеров российских авиакомпаний и авиационных разработчиков.

Участники исследования отмечают, что российские решения по сравнению с иностранным софтом отличаются лучшей ценой, большей скоростью внедрения, гибкостью и кастомизацией, а также более качественной поддержкой. Однако российские решения все еще уступают в функциональности, отмечают участники исследования.

«Российский рынок авиационного IT-софта переживает системный разворот в сторону локальных решений. Этот сдвиг обусловлен совокупностью факторов: позицией государства, геополитическим давлением и санкциями, требованием обеспечить кибербезопасность и стремлением к технологическому суверенитету, — сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев. — Растет количество, качество и зрелость отечественных разработок. Однако для полноценной трансформации потребуются платформенные экосистемы, а не разрозненные решения, а также инвестиции авиакомпаний в развитие IT-команд и устойчивой инфраструктуры на основе российского софта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

Россияне терроризируют интернет-магазины. На возврат идет почти половина товаров, продавцы разоряются. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще