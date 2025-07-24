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«Гринсайт» вошел в топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews​

Компания «Гринсайт», разработчик платформы Ensi и экосистемы Ensi Cloud (включена в реестр отечественного ПО и созданных при поддержке Фонда развития инноваций), вошла в рейтинг топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews.

Платформа Ensi и экосистема Ensi Cloud уже помогают крупному бизнесу. Среди клиентов – «Ашан», Gloria Jeans. «Иль де Ботэ», «Глобус» и др.

«Попадание в топ-500 CNews — это признание нашей работы и вклада в развитие российского ИТ-рынка. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и продолжаем развивать технологии, которые делают бизнес устойчивее и технологичнее», — сказал Егор Волков, генеральный директор Гринсайт.

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