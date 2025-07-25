Исследование: компании повышают требования к системным администраторам на «рынке работодателя»

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, специально ко Дню сисадмина, который отмечается в этом году 25 июля, выяснили, как изменился спрос на этих специалистов у российских работодателей по сравнению с прошлым годом, и какие заработные платы системным администраторам готовы платить в разных регионах страны.

За период январь-июль 2025 российские работодатели открыли 25,9 тыс. вакансий для системных администраторов, и это на 14% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, они по-прежнему входят в пятерку востребованных на рынке труда ИТ-специалистов (8% от всех вакансий в профобласти «Информационные технологии»).

Чаще всего системных администраторов в этом году искали компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (26% от суммы таких вакансий), «Розничная торговля» (9%), «Финансовый сектор» и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%).

По данным hh.ru, по специальности системный администратор в России сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию приходится 11,4 резюме потенциальных кандидатов, что выше комфортного для рынка труда соотношения (4,0 – 7,9 резюме на вакансию). Среди российских регионов наиболее существенная конкуренция за работу сисадмином сложилась в Ставропольском крае (19,5 резюме на вакансию), Республике Башкортостан (18,6), Тюменской области (17,7), Пермском крае (17,6), Саратовской области (16,9), Кемеровской области (15,8), Московской области (15,1), Самарской области (15,0), Республике Татарстан (14,6) и Алтайском крае (13,9).

Закономерно, что высокая конкуренция за работу среди специалистов приводит к росту требований к ним со стороны работодателей, в частности, в 2025 г. 87% открытых вакансий сисадминов были доступны кандидатам с опытом работы, и лишь 13% – новичкам в профессии. Наиболее частотные компетенции, которые упоминаются в вакансиях: настройка ПК, администрирование сетевого оборудования, настройка сетевых подключений, администрирование серверов Linux, администрирование серверов Windows, настройка ПО, техническая поддержка пользователей, установка ПО и ремонт ПК.

Кроме того, имея большой выбор, нанимающие компании не спешат за зарплатными ожиданиями соискателей: медиана зарплатных предложений для сисадминов в этом году составила 80,4 тыс. рублей, тогда как кандидаты рассчитывают на 90,1 тыс. рублей. Наиболее конкурентные зарплатные предложения для сисадминов в этом году сложились в Москве (121,4 тыс. руб.), Московской области (100 тыс. руб.), Ленинградской области (95,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (94,9 тыс. руб.), Сахалинской области (92,5 тыс. руб.) и Республике Коми (90 тыс. руб.).