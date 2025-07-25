«Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​

«Контур» вместе с Уральским федеральным университетом (УрФУ) запускает новую именную стипендию для первокурсников направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ). Программа адресована абитуриентам, добившимся высоких результатов в школьных олимпиадах и выбравшим продолжить обучение на Урале. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Претендовать на стипендию могут абитуриенты, поступившие на первый курс направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ) в УрФУ. Главное условие — высокие достижения в школьных олимпиадах. Стипендия доступна победителям и призерам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике или математике. Также ее могут получить участники олимпиад первого уровня из перечня Российского совета олимпиад школьников по тем же предметам.

Условия получения стипендии: размер стипендии — 30 тыс. руб. в месяц; выплаты — ежемесячно в течение 1 курса (один или оба семестра); условие продления — успешная сдача зимней сессии: все оценки «отлично» или максимум одна «хорошо», без академических задолженностей; стипендия суммируется с другими (включая академическую и социальную); доступна как студентам на бюджете, так и на контракте; назначается автоматически, без подачи заявлений.

Елена Рыбинская, руководитель образовательных проектов в «Контуре»: «Контур — ИТ-компания с уральскими корнями, и УрФУ для нас — стратегический партнер. У нас есть партнерское направление — ФИИТ, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы привлекать талантливых абитуриентов как с Урала, так и из других регионов поступать именно туда. Новая стипендия — еще один шаг в этом направлении. Она ориентирована на ребят с выдающимися результатами в олимпиадах нулевого и первого уровня».

Ранее компания «Контур» поддерживала участников, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ по информатике и математике премиями, в том числе доплатами к региональным наградам. Теперь совет директоров «Контура» принял решение переформатировать премиальную программу в адресную стипендию для студентов УрФУ. Новый фокус — не только вуз, но и конкретное направление — ФИИТ, как одно из ключевых в подготовке ИТ-специалистов.