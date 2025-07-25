Объем закупок у малых технологических компаний – субъектов МСП превысил 62 млрд руб. за первое полугодие 2025 года

Малые технологические компании (МТК) заключили 5,3 тыс. договоров с госкомпаниями на общую сумму 78,5 млрд руб. в рамках закупок по 223-ФЗ в первом полугодии 2025 г. При этом 87% из них было заключено с МТК из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Объем таких договоров превысил 62,3 млрд руб. Почти треть пришлась на услуги по разработке и поставке программных продуктов, еще порядка 17% – на поставку оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Малые технологические компании активно участвуют в формировании нового технологического каркаса страны. Они создают инновационные решения в разных отраслях, в том числе в рамках импортозамещения. Участие в госзакупках крупных компаний открывает МТК новые рынки и обеспечивает финансирование для дальнейшего развития. Заказчики в свою очередь получают конкурентоспособные отечественные продукты. Сегодня в России в сегменте малого и среднего бизнеса уже 5 тысяч МТК. В первом полугодии 2025 г. каждая пятая из них стала участником закупочных процедур крупнейших заказчиков», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Самой востребованной у заказчиков номенклатурой, производимой МТК – субъектами МСП, стали программные продукты (объем закупок более 21 млрд руб.). Далее следуют машины и оборудование (свыше 6,3 млрд руб.), компьютерное оборудование (почти 4,2 млрд руб.), издательские и финансовые услуги (почти 3 и 2,5 млрд руб. соответственно).

Наибольшая концентрация МТК-поставщиков на сегодняшний день зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. На эти регионы приходится более половины всех малых технологических компаний. Следом по количеству МТК-поставщиков идут Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область.

«Сегодня на федеральном уровне и в регионах создаются особые условия для запуска и развития технологического бизнеса. МТК доступны налоговые преференции, размещение в специальных инновационных кластерах, льготная финансовая поддержка. Технологические компании из числа представителей малого и среднего бизнеса становятся участниками программ развития поставщиков от крупнейших заказчиков. По линии Корпорации МСП их уже прошли шесть МТК, три компании заключили офсетные договоры на общую сумму свыше 1,1 млрд руб.», – сказал Александр Исаевич.

«Корпорация МСП» продолжает вести работу по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, а также по расширению участия малых технологических компаний в программах «выращивания» с последующим заключением «офсетных договоров».

В настоящее время закон 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден Правительством России, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, в том числе у субъектов МСП на 5%.