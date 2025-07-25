«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2024 год

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщил об итогах заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 г., состоявшегося 24 июля 2025 г.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 6,25 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 руб. на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям дивидендные выплаты составят 10,2 млрд руб. или 50% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2024 г., что соответствует положениям новой дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы, утвержденной ранее советом директоров.

Лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 г., будут определены по состоянию на 13 августа 2025 г. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (выплата до 27 августа 2025 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до 17 сентября 2025 г. включительно).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2024 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, назначили аудиторскую организацию, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня.