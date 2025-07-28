Федеральная аптечная сеть «Фармленд» перевела обучение сотрудников в 11 регионах на платформу «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, обеспечила федеральную аптечную сеть «Фармленд» доступом к решению для онлайн-обучения и вебинаров. Теперь 11 тыс. сотрудников филиалов сети проходят повышение квалификации и тренинги дистанционно, без командировок в центральный офис компании.

Решение о переходе на новую платформу было связано с ограничениями при использовании иностранных сервисов — трудностями с оплатой, риском внезапных отключений, а также требованиями законодательства о хранении персональных данных в России. При масштабах сети — более 2,5 тыс. аптек в 11 регионах — «Фармленду» было важно сохранить бесперебойный доступ сотрудников к обучающим программам. «МТС Линк» обеспечил бесшовную миграцию и стабильное соединение на вебинарах с 5 тыс. участников.

Фармацевты, заведующие аптеками и консультанты участвуют в тренингах ежемесячно. Онлайн-обучение повышает доступность программ для сотрудников в регионах, особенно из отдаленных населенных пунктов. Формат позволяет участвовать в вебинарах без отрыва от основной работы и значительно сокращает потребность в командировках. Для компании это возможность оптимизировать расходы и рационально распределять нагрузку на преподавателей и тренеров.

«Для нашей сети важно, чтобы процесс обучения был не только удобным, но и технологически устойчивым. Мы искали полноценную замену Zoom: отечественный аналог с тем же качеством связи и стабильным соединением с любого устройства даже при высокой нагрузке. «МТС Линк» полностью закрыл эти задачи: переход прошел безболезненно, интерфейс оказался интуитивно понятным, а техподдержка — оперативной. В результате мы не потеряли темп и обеспечили доступ к обучению для всей сети», — сказал корпоративный тренер компании «Фармленд» Максим Яковлев.

«Направлению аптечного ритейла присущи и консерватизм медицины, и динамика розничной торговли, кроме того, эта деятельность требует особой внимательности и компетентности персонала. От того, насколько грамотно сотрудник аптеки доносит информацию, зависит не только покупательский опыт, но и здоровье людей. Мы много лет сопровождаем проекты наших клиентов в области корпоративного обучения и понимаем, как важно сделать процесс интуитивно понятным для участников и при этом эффективным для компании. На платформе «МТС Линк» можно использовать доски для совместной работы, интерактивные элементы — реакции, опросы, тесты — а также инструменты на базе ИИ, которые помогают автоматизировать рутинные задачи и повысить качество усвоения материала. Они помогают сделать обучение частью повседневной работы и поддерживать высокий уровень подготовки сотрудников в любой точке присутствия компании», — отметил директор по работе с организациями здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.