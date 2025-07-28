ИИ меняет рынок труда: соискатели в 2,7 раза чаще ищут вакансии с ИИ-навыками

Цифровизация и искусственный интеллект автоматизируют рутинные задачи, помогают в аналитике, производстве, маркетинге и медицине. Новые цифровые инструменты трансформируют рабочие процессы и порождают дополнительные требования к кандидатам – традиционные профессии всё чаще включают в себя работу с современными цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным «Авито Работы», по итогам весны 2025 г. соискатели стали в 2,7 раза (+172%) чаще интересоваться вакансиями, где требуются навыки работы с данными и аналитикой с использованием ИИ: это ИТ, управление проектами, аналитика, бухгалтерский учет и др. На втором месте по приросту соискательской активности (почти в 2,5 раза; +141%) – вакансии с ИИ, связанные с текстовыми действиями: копирайтинг, SMM, PR и маркетинг и так далее. На третьем месте (прирост в 2,3 раза; +127%) – вакансии, в которых навыки ИИ требуются в графических действиях: SMM, дизайн, видеопродакшн и другие креативные профессии.

Помимо этого, на рынке появляются новые специальности. Эксперты «Авито Работы» подготовили подборку актуальных вакансий, где особенно ценятся навыки работы с ИИ.

Специалист разметки данных для обучения нейросетей. В Воронеже открыта вакансия специалиста по разметке данных для обучения нейросетей – это новая профессия, которой работодатель готов обучить. В задачи входит: разметка текстов, аудио, изображений и видео для обучения ИИ, создание и проверка наборов данных. Требуются уверенное владение ПК, грамотная письменная речь, креативность, умение работать с большим объёмом информации и высокая скорость печати. Соискателю предлагают фиксированный график работы 5/2, заработную плату от 33 300 руб. в месяц плюс премии. Работать можно без опыта, удалённо, также подходит студентам.

Специалист по искусственному интеллекту. В Екатеринбурге ищут специалиста по искусственному интеллекту. В обязанности входит обучение и интеграция нейросетей для генерации и обработки голоса, звука и изображений, оцифровка речи, настройка моделей под творческие задачи. Необходим опыт работы с AI/ML, приветствуется опыт работы с сервисами/библиотеками типа suno, musicfy и их аналогами. Компания предлагает ежедневные выплаты от 15 тыс. руб. и гибридный график: один-два рабочих дня в неделю.

Специалист по автоматизации/ Интегратор. В Татарстане открыта вакансия специалиста по автоматизации операционной системы отеля. В обязанности входит: автоматизация и оптимизация процессов гостиничного бизнеса с помощью инструментов типа Zapier, Notion и ChatGPT, создание систем «под ключ», внедрение ИИ и no-code решений для повышения эффективности. Из требований: знание английского языка, опыт работы с цифровыми сервисами, ответственность, а также желание учиться. Новому сотруднику на старте предлагают 50 тыс. руб. в месяц. Также предусмотрены скидки в компании, корпоративное питание и обучение. Работодатель предлагает гибкий график, возможность работать удалённо. Можно работать без опыта – всему обучат в компании, предусмотрена стажировка.

Операционный менеджер ИИ. В Москве ищут операционного менеджера по проектам внедрения ИИ. В задачи будет входить управление офисными и операционными процессами, работа с CRM, отчётность, координация образовательных программ, организация мероприятий, взаимодействие с клиентами и партнёрами, участие в продажах и маркетинге, поддержка онлайн-активностей. Важны опыт работы с CRM и офисными задачами, умение вести переговоры, а также навыки тайм-менеджмента. Компания предлагает 65 тыс. руб. в месяц плюс премии. Работодатель предлагает фиксированный график, а также предоставляет возможность работать удалённо. Работать можно без опыта, предусмотрено обучение.

Видеооператор/ Контент-креатор. В Дагестане открыта вакансия видеооператора/контент-креатора. Соискателю предлагают гибкий график, подойдет для студентов. В основные задачи входит съемка динамичных роликов и креативного контента для социальных сетей, а также монтаж. Приветствуется знание трендов TikTok, Reels, Shorts, способность чувствовать кадр. Для создания видеоконтента нужно будет использовать тренды и инструменты ИИ, поэтому владение ИИ будет преимуществом.

«Сегодня искусственный интеллект уже не будущее – это новая реальность для всех профессий. Быстрее всего меняются финансы, маркетинг, производство, медицина, логистика, образование и, конечно, ИТ – алгоритмы уже анализируют рынки, создают контент, диагностируют болезни, управляют заводами и обучают людей. Ключевой тренд – рост спроса на разработчиков ИИ, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению, нейросетям, тренеров ИИ-систем, а также тех, кто умеет работать на стыке своей отрасли и цифровых технологий», – отметил Дмитрий Королев, директор сервиса HR-tech в «Авито».