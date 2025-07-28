TCL Russia арендовала более 1 тыс. кв. м в московском БЦ «Метрополис»

Nikoliers объявляет об успешном закрытии сделки по аренде офисного помещения площадью более одной тыс. кв. м в бизнес-центре класса «А» «Метрополис» для компании TCL Russia, российского представительства глобального технологического бренда TCL. Об этом CNews сообщили представители Nikoliers.

Сделка позволит TLC Russia разместить московскую штаб-квартиру в современном бизнес-центре в одном из наиболее популярных деловых районов столицы. Консультантом выступила международная консалтинговая компания Nikoliers.

В рамках предоставленного Nikoliers консалтингового сопровождения, учитывались все ключевые запросы клиента, включая наличие просторных и функциональных помещений, выгодную транспортную доступность (в том числе и близость к станции метро), высококачественную отделку, развитую инфраструктуру как внутри самого бизнес-центра, так и прилегающей территории.

В результате анализа рынка, специалисты Nikoliers предложили TCL Russia несколько вариантов размещения. После детального рассмотрения, офис в БЦ «Метрополис» был признан наиболее оптимальным вариантом, полностью удовлетворяющим требованиям заказчика.

Валентин Кусов, заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers, отметил: «В связи с расширением компании TCL Russia требовался новый, высококлассный офис с качественным ремонтом, готовый к переезду большой команды. Важным критерием было расположение в Ленинградском деловом коридоре, в пешей доступности от метро для максимального комфорта сотрудников, а также развитая инфраструктура района. Клиенту было предложено несколько вариантов для переезда, но акцент изначально был сделан на БЦ «Метрополис» как наиболее точно соответствующий ключевым параметрам запроса. В результате TCL Russia приняла решение разместить свою московскую штаб-квартиру именно здесь».