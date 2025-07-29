Проход на стройплощадки по Face ID — группа «Самолет» обновила модуль «10D Пасс»

Группа «Самолет» обновила модуль «10D Пасс». Решение реализовано совместно с Ovision — российским аккредитованным производителем биометрических систем безопасности и официальным партнером Центра Биометрических Технологий. Такой подход полностью соответствует требованиям Правительства Москвы, а также федеральному закону № 572-ФЗ . Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Согласно последним нормативным требованиям в ближайшее время все застройщики, ведущие деятельность в Москве, обязаны оснастить строительные площадки биометрическими системами контроля доступа. Цифровой модуль «10D Пасс» предлагает готовое решение, которое обеспечивает проход сотрудников на стройку по технологии Face ID и полностью соответствует новым требованиям.



«10D Пасс» предлагает полный набор инструментов для управления пропускным режимом: онлайн-оформление и согласование заявок, подтверждение личности рабочих с помощью мобильного телефона сотрудниками охраны во время обходов, контроль численности и анализ трудовых ресурсов. Все это делает систему удобной как для службы безопасности, так и для производственных служб девелопера.

«Мы в числе первых на рынке внедряем цифровой пропускной режим с аутентификацией по Face ID для строительных объектов. Реализация такого решения в сжатые сроки с учетом всех технических и нормативных требований — сложная задача, однако наш опыт включает отработку множества сценариев, включая интеграционные нюансы и тонкости эксплуатации. Сегодня мы предлагаем готовое отлаженное решение, в котором уже предусмотрены все ключевые аспекты работы с биометрией. Мы открыты к передаче этого опыта рынку. Кроме того, биометрия на стройке исключает посторонних и усиливает безопасность. Система фиксирует все события в реальном времени, что помогает быстро пресекать нарушения», — сказал Дмитрий Самоходкин, CEO платформы 10D.

«Мы осознаем, насколько сложно для застройщика глубоко погружаться в технические аспекты биометрии — это высокотехнологичный функционал, требующий специализированных компетенций. В процессе внедрения возникает множество вопросов: какие компоненты необходимо интегрировать, как обеспечить кибербезопасность и защиту данных, а также как соблюсти требования законодательства. Именно поэтому в качестве технологического партнера мы берем на себя полное сопровождение всех этапов — от проектирования архитектуры и обеспечения безопасности до работы с биометрией», — сказала Анастасия Вербицкая, директор по стратегическому развитию Ovision.