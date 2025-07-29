Российские компании усилили внедрение инструментов ИИ и предиктивной аналитики во II квартале 2025 года

Компания «Систем Икс», специализирующаяся на комплексной цифровизации бизнеса, провела исследование по использованию современных инструментов ИИ и предиктивной аналитики в российских компаниях во II квартале 2025 г. В ходе исследования аналитики «Систем Икс» провели опросы российских компаний из разных отраслей, а также ряд экспертных и глубинных интервью с ведущими специалистами рынка. Также специалисты компании использовали аналитические обзоры и научные публикации для изучения практических кейсов применения ИИ-технологий в различных индустриях.

По результатам исследования было выявлено, что во II квартале 2025 г. объем внедрений инструментов ИИ и предиктивной аналитики среди опрошенных российских компаний вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также изменилась доля организаций, применяющих подобные решения. Если во II квартале прошлого года только 28% российских компаний, участвующих в опросах, использовали инструменты ИИ для решения бизнес-задач, то во II квартале этого года их число составляет уже 43%. Такая динамика указывает на то, что инструменты ИИ и предиктивной аналитики уже перешли из разряда экспериментов в разряд массовых технологий.

Аналитики компании также изучили уровень внедрений ИИ-технологий в различных отраслях во II квартале 2025 г. По данным экспертов, в топ-3 отраслей по масштабу внедрения данных технологий в указанный период вошли производственная отрасль (31% от общего объема внедренных решений в стране), энергетический сектор (18%) и финансовая отрасль (16%). Также ИИ-решения были востребованы в транспортной сфере (12%), ритейле (9%), агропромышленном комплексе (7%) и медицинской отрасли (5%). Масштаб внедрений ИИ-инструментов в других сферах составил только 2%.

Промышленные предприятия активно применяют ИИ-технологии для предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации технологических процессов, управления качеством и создания цифровых двойников. Во II квартале 2025 г. уровень внедрения ИИ-инструментов на производственных предприятиях, участвующих в опросе, вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Энергетические компании применяют технологии IoT для «умных» сетей, ИИ-решения для учета и экономии энергоресурсов и аналитические системы для прогнозирования потребления и профилактики аварий. Рост использования ИИ-технологий в энергетических организациях, принявших участие в опросе, составил 16%. Финансовые организации применяют ИИ-инструменты для решения широкого спектра задач: кредитный скоринг, антифрод-мониторинг транзакций, чат-боты, голосовые ассистенты и многое другое. Использование ИИ-технологий в опрошенных финансовых учреждениях и банках выросло на 14%.

Эксперты «Систем Икс» определили основные драйверы внедрения технологий ИИ и предиктивной аналитики во II квартале 2025 г. В первую очередь, это повышение эффективности бизнеса и экономия затрат. Благодаря применению ИИ-технологий наблюдалось снижение операционных расходов до 16%, а рост выручки составил около 34%. Важным драйвером является рост доступности решений – на рынке появилось много готовых ИТ-продуктов, которые сокращают время на разработку. «Государство создает благоприятные условия для развития ИИ-технологий в стране: расширяются меры поддержки (гранты, пилотные зоны), создаются маркетплейсы цифровых решений, стандартизируются технологии. Еще один драйвер – устранение кадрового дефицита. На рынке становится все больше специалистов, умеющих работать с инструментами ИИ и предиктивной аналитикой», отмечают эксперты «Систем Икс».

«Мы видим, что уровень интереса компаний из ключевых отраслей к ИИ-технологиям и предиктивной аналитике в последнее время довольно высок. Во II квартале 2025 г. российский бизнес продолжил активное внедрение ИИ-инструментов, а также решений в области предиктивной аналитики и IoT. Многие организации уже пришли к пониманию, что использование ИИ-технологий – это важное конкурентное преимущество, которое способствует дальнейшему успешному развитию компании», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем Икс».