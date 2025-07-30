«Авито Услуги»: в России растет интерес к профессиональному обучению по рабочим специальностям

По данным платформы «Авито Услуги», во II квартале 2025 г. спрос на курсы для представителей рабочих профессий значительно увеличился. В центре внимания — строительные и технические специальности, а также профессии в сфере бьюти-индустрии и кулинарии. Актуальность этих профессий подтверждают данными ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает, что рабочие специальности хорошо оплачиваются, а семь из десяти уверены в их востребованности на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Рабочие специальности укрепляют позиции

Наибольший интерес фиксируется к обучению по специальностям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Во II квартале 2025 г. спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Обучение профессии слесаря стало востребованные на 57%, курсы электриков начали искать на 48% чаще, а интерес к столярному делу вырос на 40%.

Рост спроса подтолкнул и рост предложения: количество объявлений на платформе с курсами, программами и индивидуальными занятиями для подготовки плотников увеличилось в четыре раза. Число предложений по обучению слесарей и столяров выросло в 2,5 раза, а электриков — в 3,5 раза.

Стабильный интерес к профессиям в сфере услуг и кулинарии

Помимо технических профессий, развиваются и направления в сфере услуг, особенно бьюти-индустрии. Это объясняется стабильным потребительским спросом: услуги маникюра и педикюра традиционно занимают первые строчки в списке самых востребованных на платформе. Интерес к курсам ногтевого сервиса за год вырос более чем в три раза, а курсы и школы парикмахеров стали популярнее на 74%. Соответственно, количество предложений по обучению маникюру увеличилось почти в восемь раз.

Рост наблюдается и в кулинарном направлении. Спрос на кондитерские курсы вырос почти в три раза, а предложение увеличилось в шесть раз. Интерес к специальности «повар-пекарь» вырос на 30%.

Наблюдается положительная динамика по курсам для портных. За год интерес к этому направлению увеличился на 14%. В отличие от швей, портные имеют более высокую квалификацию и могут создавать изделие с нуля — от идеи до реализации. Объем предложений по обучению портному мастерству увеличился в 2,5 раза.