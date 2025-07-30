Почти треть зумеров готовы уволиться одним днем, если работа не устраивает

Консалтинговая компания Get Experts и НИУ ВШЭ и представляют результаты совместного исследования, посвященного изучению приоритетов молодых соискателей в процессе поиска работы. В опросе приняли участие 2276 респондентов-зумеров — студентов, выпускников вузов и молодых специалистов в возрасте до 28 лет из разных регионов России и из-за рубежа. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Опыт работы имеется у 82% респондентов: 71% работали или работают на момент проведения опроса, у 11% это была стажировка или практика. Об отсутствии опыта трудовых взаимоотношений говорят 18%.

В число наиболее важных для респондентов факторов материальной мотивации вошли: конкурентная зарплата (87%), наличие бонусов и премий (72%), обязательный отпуск за счет компании (59%), ДМС (54%), индексация зарплаты (54%), обучение (52%) и питание (41%) за счет компании. Сравнительно реже упоминались льготные условия кредита или ипотеки (31%), оплата занятий спортом (24%), психологическая помощь и поддержка за счет компании (23%), автомобиль за счет компании (8%), оплата детского сада (5%), оплата участия в конференциях и рабочих поездок (1%) и оплата или предоставление жилья (1%). По словам 1% опрошенных, для них более важны нематериальные факторы мотивации*.

Среди нематериальных факторов чаще всего назывались: дружелюбная и поддерживающая рабочая атмосфера (76%), возможность карьерного роста (72%), комфортные условия труда — удобное рабочее место, современное оборудование и техника (71%), соблюдение баланса работы и жизни (71%), гибридный или удаленный формат работы (71%), гибкий график работы (66%) и возможности для профессионального развития (60%). Также упоминались наличие интересных и разноплановых задач (54%), свобода предлагать идеи и принимать решения (51%), открытый доступ к руководству и обратная связь (48%), возможность быть полезным другим (45%), наличие наставника (34%), гарантия занятости (31%), информирование о делах и планах компании (31%), мероприятия внутри компании (29%), публичное признание достижений и вклада сотрудников (27%), поздравление сотрудников со значимыми событиями и датами (16%) и возможность брать питомца на работу (6%)*.

А вот в списке того, что демотивирует при выполнении работы, присутствуют и материальные, и нематериальные факторы. Лидируют низкая зарплата (84%) и недружелюбная и напряженная рабочая атмосфера (81%). Следом за ними идут: плохие условия труда, устаревшее оборудование, некомфортное рабочее место (69%), отсутствие повышения зарплаты (68%), жесткий график без возможности гибкости и опозданий (60%), переработки (60%), отсутствие возможности роста в компании (59%), недоступность руководства и недостаток обратной связи (53%), однообразные и рутинные задачи (51%), непризнание достижений и вклада сотрудников (48%), невозможность видеть пользу своей работы для других (47%), несовпадение взглядов с руководителем, «мы будто с разных планет» (44%), нестабильность компании (43%), недостаток свободы при реализации задач (43%), низкая известность компании и слабость ее HR-бренда (21%), отсутствие корпоративных мероприятий, тимбилдингов (19%)*.

Уважения к своим личным ценностям и взглядам от работодателя ожидают 61% респондентов, 59% ценят открытость компаний и прозрачность процессов. 57% говорят, что работа должна быть безопасной для психического здоровья.

Молодые специалисты достаточно требовательны к корпоративной культуре. Они приветствуют нормы, соответствующие их взглядам, и нарушение либо игнорирование таких норм и правил их отталкивает. Среди негативных моментов корпоративной культуры назывались нарушение баланса работы и личной жизни (77%), дискриминация и предвзятость (69%), нездоровая конкуренция между коллегами (69%), игнорирование мнения сотрудников (67%), бюрократия и излишняя формальность (64%), ограниченные возможности для обучения и карьерного роста (55%), непрозрачность процессов и решений (52%), низкий уровень командной работы и поддержки (45%), отсутствие поощрений и похвалы (42%), отсутствие свободы для идей и инициатив (39%), недостаток инноваций и креативности (26%), игнорирование социальной (23%) и экологической (13%) ответственности*.

Однако респонденты понимают, что в рабочих процессах вероятно получение критики. Две трети опрошенных (68%) говорят, что предпочли бы получать критику от работодателя в частном порядке — при личном разговоре, в виде письма, сообщения в мессенджере и т. д. Для 29% формат критики не имеет значения, главное, чтобы она была обоснованной и конструктивной. 2% говорят, что вообще не хотят получать никакую критику, и 1% предпочитают, чтобы их критиковали публично — в присутствии коллег, в общей рассылке или на собрании, с коллективным разбором ошибок и поиском возможных решений.

При этом про похвалу чаще говорили, что она не так важна сама по себе и лучше, если она будет выражаться не в словах, а в действиях — например, в расширении зоны ответственности, разрешении вести собственные проекты и т. д. Получать похвалу от начальства непублично предпочитают 33% участников опроса, публично — 13%, еще 3% сказали, что признание и похвала со стороны работодателя для них не важны.

Несмотря на осторожное отношение к публичным выражениям критики и похвалы, молодые специалисты не стремятся работать в изолированных помещениях, а хотят иметь возможность регулярно коммуницировать с коллегами. 4 из 5 (79%) участников опроса сказали, что оставаться продуктивными они могли бы в рабочей атмосфере, которая одновременно дает возможность и уединиться в переговорке, и при необходимости работать с командой в опенспейсе. Работать в изолированном кабинете, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в задачу, предпочли бы 14%, а опенспейс, где можно обсуждать с командой не только рабочие темы и оперативно реагировать на изменения, — 7%.

Но при этом подавляющее большинство опрошенных не принимают взаимодействие по телефону. Только четверти (27%) респондентов комфортно вести коммуникацию по рабочим вопросам по телефону. Самым комфортным способом общения оказались мессенджеры и рабочие чаты — их назвали 95% участников опроса, следом идут личные встречи и онлайн-звонки (74%), и на третьем месте — электронная почта и корпоративные мессенджеры (40%)*.

84% респондентов положительно относятся к искусственному интеллекту, при этом 58% используют его в работе, а 26% — не используют. О нейтральном отношении к ИИ заявили 14%, и еще 2% относятся к нему отрицательно и считают, что он угрожает их карьере.

Для 31% участников опроса важна неформальная атмосфера на работе. Наиболее популярными критериями комфортного неформального общения стали возможности общаться с коллегами на «ты» (43%), скидывать мемы в личные или групповые чаты (38%) и нецензурно выражаться (13%). Также в качестве критериев неформального общения отмечались возможность задать глупый вопрос, общаться на нерабочие темы, возможность обращаться к сотрудникам любого грейда даже в нерабочее время.

«Зумеры меняют рынок труда, а также подходы к работе и стандартное понимание корпоративной культуры. С одной стороны, работодатели вынуждены прислушаться к потребностям молодых сотрудников, чтобы удержать таланты, и тратить ресурсы на выстраивание новых порядков, систем коммуникации, модернизировать инфраструктуру компании, с другой стороны, они получают мотивированных и лояльных людей, готовых вовлекаться в проекты и создавать новые продукты», — сказала начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская.

При достаточно требовательном отношении к работодателям и большом количестве важных факторов материальной и нематериальной мотивации опрошенные легко относятся к возможному увольнению. Увольнение одним днем, если работа не устраивает, считают нормальным 31% молодых специалистов.

В тройку наиболее часто упоминаемых причин для увольнения вошли наличие интересного предложения о новой работе (74%), отсутствие повышения зарплаты (73%) и грубое общение в коллективе (70%). Чуть меньше упоминали частые переработки (68%), задержки зарплаты (58%), конфликты или натянутые отношения с руководством (53%), однообразные и рутинные задачи (46%) и отсутствие похвалы и непризнание достижений (33%). Реже всего говорили о том, что к увольнению может подтолкнуть конфликт с коллегой — эту причину назвали 7% опрошенных*.

«Доля выпускников вузов и молодых специалистов среди соискателей сейчас очень велика, — сказала директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании Get Experts Анна Спирина. — Естественно, работодателям приходится учитывать их приоритеты, подстраивать под них свои предложения и перестраивать внутренние правила и процессы. Порой это сложно, т. к. это поколение непростых, многогранных, «нешаблонных» людей. Они не держатся за текущее место работы, а несовпадение корпоративной культуры с их внутренними ценностями может стать для них триггером и привести к увольнению. Работать с такими людьми сложно, но интересно. Они стремятся к конкретным результатам, творчески подходят к задачам и оценивают работу с точки зрения личностного и профессионального развития. Работодатели, которые найдут к ним подход, могут получить эффект значительно выше ожидаемого».

* При ответе на эти вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.