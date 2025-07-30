Skillbox и НИУ ВШЭ разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования в России

Образовательный холдинг Skillbox совместно с НИУ ВШЭ разработал первую в России многокомпонентную модель оценки качества цифровых образовательных продуктов. Модель предназначена для создателей курсов в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО) и уже доступна для использования. Создатели образовательных программ также могут пройти экспресс-оценку, чтобы получить предварительный анализ качества курса и определить ключевые зоны для улучшения. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Многокомпонентная модель оценки качества онлайн-курсов стала доступна для создателей цифровых образовательных продуктов — продюсеров, методистов, независимых экспертов. Она представляет собой набор критериев по комплексной оценке качества, охватывающее весь цикл разработки и реализации программы — от бизнес-процессов внутри команды до результатов, которых достигают студенты. Модель можно использовать как основу для собственной системы оценки, адаптировав ее под специфику своей платформы, формата или ниши. Полное описание модели, уровней качества и критериев оценки доступно на сайте исследовательского проекта. Чтобы получить доступ к материалам, необходимо нажать кнопку «скачать исследование», заполнить короткую форму, затем файл придет на указанную почту.

Также на сайте можно пройти экспресс-анализ (кнопка «пройти опрос»). Это позволит оперативно оценить текущий уровень качества образовательного продукта и определить ключевые точки роста перед углубленной работой с моделью.

«Это вклад в развитие всей индустрии онлайн-образования. Качество — один из самых сложных и многогранных критериев в нашей сфере. Мы постарались подойти к нему системно: учесть и содержание, и методику, и путь, который проходит студент от первого шага до реального результата», — сказал Антон Копылов, операционный директор холдинга Skillbox.

Проект включает три этапа.

Анализ международных практик. На первом этапе команда изучила более 20 зарубежных моделей оценки качества онлайн-образования, разработанных за последние 10 лет. Эти данные легли в основу теоретической базы проекта и стали фундаментом для создания российской модели.

Разработка модели (текущий этап). Создана полноценная многокомпонентная модель оценки качества, включающая показатели и критерии — от разработки курса до результатов обучения. Также запущена экспресс-версия, позволяющая быстро провести предварительную диагностику и получить рекомендации в работе с моделью. Параллельно проходит валидация модели с участием экспертов российского EdTech.

Адаптация и стандартизация. Следующий этап — использование модели участниками EdTech-рынка в качестве основы для формирования единого отраслевого подхода к качеству онлайн-обучения в России.

«Это первый научно обоснованный инструмент на российском рынке ДПО, позволяющий не просто заявлять о качестве образовательного продукта, но и доказывать его с помощью объективных критериев», — сказал Кирилл Савицкий, руководитель проекта и ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ.