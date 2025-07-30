vStack начинает экспансию в Латинскую Америку с Бразилии

Российский разработчик ИТ-решений vStack (входит в корпорацию ITG) объявил о выходе на рынок Бразилии. Вендор предложит южноамериканским компаниям свой флагманский продукт — гиперконвергентную платформу виртуализации vStack HCP, в качестве полноценной альтернативы традиционным зарубежным решениям. Экспансия бразильского рынка станет частью стратегии корпорации ITG по расширению международного присутствия и продвижению российских ИТ-разработок за рубеж.

Бразилия — один из наиболее перспективных рынков Латинской Америки в области цифровизации. Согласно Grand View Research, объём рынка виртуализации дата-центров в стране достигнет $299,2 млн к 2030 г. при среднегодовом росте 14,9%. А спрос на независимые и безопасные ИТ-решения увеличивается на фоне ухода ряда международных вендоров. Это создаёт пространство для таких альтернатив, как vStack HCP — отечественной гиперконвергентной платформы, обеспечивающей высокий уровень надёжности, гибкости и контроля над инфраструктурой.

«vStack HCP востребован в разных странах и стабильно расширяет свое международное присутствие. Это решение для тех, кто строит технологически независимую инфраструктуру и не готов мириться с ограничениями со стороны иностранных поставщиков. Продукт соответствует мировым стандартам и по ряду параметров превосходит западные аналоги. Уверен, его преимущества будут по достоинству оценены заказчиками в Бразилии и других странах Латинской Америки», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

Дистрибуцией и технической поддержкой решений vStack в Бразилии займется itglobal.com. Компания локализует продукт, обеспечивает сопровождение на португальском языке и формирует профильную команду специалистов по пресейлу и внедрению.

«Зависимость от технологий США очень высока на рынках Южной Америки, особенно остро это проявляется в области фундаментальных технологий, таких как виртуализация, и уже привела к болезненным последствиям на рынке Бразилии. Инфраструктурные системные интеграторы и заказчики очень заинтересованы в vStack, так как он является полноценной заменой лучших мировых решений», — сказал Василий Белов, исполнительный директор itglobal.com, корпорация ITG.