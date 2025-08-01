«ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews

«ИКС Холдинг» по итогам 2024 г. стал лидером роста среди крупнейших ИТ-компаний страны, подтверждают ведущие отраслевые рейтинги. Выручка холдинга за прошлый год выросла на 60,2% и составила 264,7 млрд руб.

«ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний страны в рейтинге CNews500. Ежегодное исследование CNews Analytics оценивает выручку отечественных поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения.

Холдинг занял первое место в рейтинге ИТ-разработчиков страны, подтвердив позиции крупнейшего отечественного вендора собственных аппаратно-программных решений. Продажа собственных продуктов и решений превышает 80% в общей структуре выручки компании.

Высокотехнологичные продукты и решения собственной разработки – основа роста холдинга, который вкладывает значительные средства в перспективные технологии и инвестирует в развитие инженерной культуры и подготовку кадров. Из 13 тыс. сотрудников холдинга 70% – высококвалифицированные инженеры, создающие продукты мирового уровня в различных сегментах вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и космической аппаратуры. Они участвуют в подготовке образовательных программ, преподают в крупнейших технических вузах страны и передают опыт новым поколениям инженеров, формируя будущее всей отрасли.