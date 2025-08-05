«Северсталь-инфоком» и Nord Clan объединяют усилия для цифровой трансформации рынка

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и Nord Clan объявили о заключении стратегического партнерского соглашения в области цифровизации промышленного сектора на базе отечественного программного обеспечения.

«Северсталь-инфоком» ведет разработку отечественных решений для управления производством. В портфель компании входит следующее программное обеспечение: «Надежность» — решение для стратегического управления производственными активами, «Мобильное ТОРО» — мобильное приложение для оперативного управления и контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, «Мониторинг и диагностика» — решение для непрерывного контроля за состоянием технологического оборудования, система управления производственными процессами (MES) «Металлургия», система интегрированного планирования (IPS) «Производственное планирование», а также иммерсивные технологии AR/VR для обучения производственного персонала и образовательная платформа для обучения цифровым компетенциям. Все решения зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО.

Nord Clan обладает опытом в области внедрения сложных ИТ-систем. Компания реализовала более 400 успешных проектов для крупнейших предприятий России и СНГ, среди которых «Росатом», «Газпром нефть», «Автозавод Санкт-Петербург» и другие. В рамках сотрудничества Nord Clan займется продвижением и внедрением продуктов «Северсталь-инфоком» в промышленных компаниях.

«Сотрудничество с Nord Clan открывает новые возможности для масштабирования отечественных решений в промышленной сфере. Вместе мы сможем предлагать заказчикам комплексные цифровые решения, основанные на глубоком понимании производственных процессов и передовых технологиях. Уверен, что наше партнерство ускорит цифровую трансформацию промышленных предприятий и укрепит технологический суверенитет страны», – сказал руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфокома» Юрий Гущин.

«Стратегическое партнерство с «Северсталь-инфоком» – это важный шаг к повышению эффективности производства на промышленных предприятиях страны. Объединив наши компетенции, мы сможем предложить рынку комплексные решения по цифровизации и автоматизации с использованием отечественного программного обеспечения. Включение в продуктовую линейку Nord Clan систем управления производством (MES), планирования (IPS), а также решений для управления техническим обслуживанием и ремонтом позволит нашим клиентам выходить на новый уровень операционной эффективности», – сказал директор Nord Clan Алексей Артамонов.