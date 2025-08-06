Столичные ИТ-компании могут получить субсидируемую комплексную поддержку по развитию бизнеса на зарубежных рынках

После существенного двухлетнего падения объёма экспорта российского программного обеспечения уже в прошлом году наметилась небольшая положительная динамика. Российские разработчики начали понемногу адаптироваться к новым геополитическим реалиям, переориентировав экспортные потоки на рынки БРИКС, СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Особыми перспективными направлениями являются Бразилия, Индия, Китай, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, где российские технологии высоко ценятся за свою надежность и возможность обеспечить технологический суверенитет.

Немалую роль в этих успехах играет инфраструктура поддержки экспортной деятельности. Например, в столице Московский экспортный центр (МЭЦ) в формате «единого окна» позволяет предпринимателям получить финансовую и нефинансовую поддержку экспортной деятельности.

Так, одним из зарекомендовавших себя инструментов поддержки экспортёров являются акселерационные программы. С 2019 года различные акселераторы МЭЦ прошли больше 770 предпринимателей. Выпускники программ нашли партнеров и клиентов в 78 странах мира. Общая сумма контрактов превысила 7,9 миллиарда рублей.

В июле МЭЦ и «Путеводитель по инновациям» представили линейку из четырёх отраслевых экспортно-ориентированных акселераторов, объединённых под общим брендом Moscow Fast Track. Каждый из них – это комплексная трёхмесячная программа по выходу на международный рынок, специализированная под определённое технологическое направление и включающая метчмейкинг с иностранными клиентами и партнёрами, поддержку от международных менторов, экспертные консультации, трекинговое сопровождение, образовательные вебинары и деловые знакомства.

Для столичных ИТ-компаний, разрабатывающих интеллектуально ёмкие продукты, наиболее подходящим будет трек SmartTech, в который можно заявляться с корпоративными SaaS-решениями и цифровыми платформами, программными продуктами на базе технологий машинного обучения, распределённого реестра и интернета вещей, интеллектуальными сервисами для цифрового образования, робототехническими комплексами, различными программно-аппаратными решениями для «умного дома» и «умного города».

Направление финансовых технологий (FinTech) будет представлено мультивалютными платежными системами, решениями для международных переводов, системами альтернативной оплаты и эквайринга. Здесь также будут интересны различные децентрализованные финансовые технологии, включая блокчейн-решения и криптовалютные технологии. Большие перспективы международной экспансии открываются у систем электронной коммерции, цифрового банкинга, необанков и финтех-экосистем, системы управления инвестициями и трейдинга, регуляторных технологий и комплаенс-решений.

По направлению здравоохранения можно податься с ИТ-решениями для телемедицины и дистанционной диагностики, системами анализа медицинских данных и поддержки принятия врачебных решений, медицинскими информационными системами, цифровыми терапевтическими решениями (DTx).

В индустриальный трек могут попасть компании, занимающиеся промышленной робототехникой и автоматизацией, промышленным интернетом вещей, производители радиоэлектронного оборудования (в частности, телекоммуникационного), разработчики системы автоматизированного проектирования и управления производством (MES/ERP), различных решений, относящихся к технологиям Индустрии 4.0, включая цифровые двойники.

Главный акцент в программе делается на организации для участвующих компаний большого количества B2B-встреч с потенциальными клиентами и партнёрами из приоритетных стран. Это достигается за счёт системной работы собственной команды presales-менеджеров, локалов и сети иностранных партнёров организаторов акселератора.

В ходе акселерационной программы компании-участники проводят первичное исследование по выбору целевых стран, при поддержке менторов разрабатывают стратегию и дорожные карты по выходу на внешние рынки, готовят презентации и коммерческие предложения, проводят страновую адаптацию продукта и бизнес-модели, рассчитывают бюджет международной экспансии и рентабельность продаж, выстраивают оптимальную цепочку поставок и получения платежей.

Практическая работа с участием международных экспертов и образовательные мероприятия позволяют быстро нарастить профессионализм команды в области ВЭД.

Московский экспортный центр софинансирует 80% стоимости участия в акселераторе, в который по каждому из 4 технологических направлений на конкурсной основе попадут всего 10 компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве более 6 месяцев назад.

Все заинтересованные в комплексной поддержке выхода на экспорт и расширения географии коммерческой деятельности могут оставить запрос на сайте МЭЦ. Заявки принимаются до 11 августа 2025 года включительно.