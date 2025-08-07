CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Быстрее мысли: в МАИ создают новую систему управления для самолетов

Ученые Московского авиационного института разработали принципиально новый подход к управлению самолетом, который позволит сократить время реакции лайнера на действия пилота. Технология основана на замене традиционного способа измерения движения ручки управления. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Большинство современных самолетов оснащено цифровыми системами управления со сложными алгоритмами. Различные фильтры, предназначенные для обеспечения точности сбора данных датчиками, и другие особенности систем приводят к тому, что самолёт реагирует на действия пилота с задержкой, которую называют эквивалентным запаздыванием», – сказал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Евгений Ефремов.

Запаздывание усугубляется тем, что сегодня большинство лайнеров реагирует на то, насколько далеко пилот переместил штурвал или боковую ручку — то есть, система ждет, пока орган управления остановится и зафиксируется в нужной точке. Это приводит к дополнительным задержкам отклика на доли секунды.

Разработка маевских специалистов предлагает измерять не расстояние, на которое отклонилась ручка, а усилие, прикладываемое к ней. Электронная система управления регистрирует силу воздействия пилота на ручку сразу, как только оно появляется. Это снижает задержку отклика машины на 30–40% и повышает безопасность пилотирования.

«Запаздывание реакции самолета на действия пилота может привести к неустойчивому управлению и даже катастрофе. Пилоту приходится постоянно предугадывать реакцию самолёта на свое воздействие на рычаг, особенно в задачах точного управления. Чем больше задержка реакции, тем больше загруженность экипажа, что усугубляет положение в критических ситуациях. Наша разработка позволяет сократить такие риски и повысить безопасность полетов», — сказал Евгений Ефремов.

Силу нажатия измеряют специальные датчики, которых в традиционных системах управления либо нет, либо они применяются только на аварийных режимах пилотирования. Массовое внедрение такого решения было связано с несовершенством датчиков усилия и обилием электронных помех, которые они вызывают в системе управления. Сейчас датчики стали более качественными, а специалисты МАИ научились подавлять электронный шум от них.

По словам Евгения Ефремова, разработка находится на стадии прототипа, на кафедре смонтирован пилотажный стенд, где демонстрируются особенности работы новой системы «в железе». Представители самолетостроительных компаний уже ознакомились с новинкой и проявили к ней интерес. Ожидается, что внедрение новой системы управления может произойти на одной из модификаций российских гражданских лайнеров.

Евгений Ефремов не исключил, что разработка маевцев в будущем может стать основой для нового поколения систем управления всех отечественных самолётов. При этом переучивать пилотов не придётся — алгоритм их работы не изменится.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще