74% специалистов учитывают репутацию компании при трудоустройстве

«Русская Школа Управления» (РШУ) узнала об изменениях HR-стратегий российских компаний в условиях обострившейся конкуренции за кадры. Результаты показывают, что работодатели вынуждены применять комплексный подход, сочетая финансовые и нематериальные стимулы, чтобы привлекать и удерживать ценных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1253 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Основной вывод исследования: сейчас уже недостаточно просто предлагать высокую зарплату. Хотя 76% сотрудников по-прежнему называют уровень оплаты труда ключевым фактором при выборе работы, почти столько же (74%) обращают внимание на репутацию компании-работодателя.

Помимо этого, сотрудники все больше ценят* возможности профессионального роста (42%) и комфортные условия труда (38%). Почти треть опрошенных (34%) отмечают важность здоровой атмосферы в коллективе. Для 30% важно наличие ДМС, а 28% обращают внимание на дополнительные бонусы вроде занятий с психологом или изучения иностранных языков.

Все это заставляет бизнес пересматривать свои HR-стратегии. Согласно данным исследования, большинство компаний (64%) делают ставку на повышение зарплат как основной метод борьбы за таланты. Однако параллельно работодатели активно развивают и другие направления. Более половины опрошенных компаний (51%) целенаправленно работают над укреплением корпоративной репутации, понимая ее возрастающее значение для привлечения специалистов.

Кроме того, бизнес расширяет спектр предлагаемых льгот*. Лидер здесь — оплачиваемое обучение, которое предлагают 64% компаний. Это отражает растущую потребность сотрудников в профессиональном развитии. Также популярны программы медицинского страхования (40%) и компенсация занятий спортом (34%).

Традиционные «офисные» льготы уступают место более персонализированным решениям. Например, каждая третья компания (33%) предлагает гибкий график начала рабочего дня, каждая четвертая (25%) — удлиненный отпуск, а каждая пятая (20%) — travel-бонусы. При этом поддержка психологического благополучия пока остается не очень популярной — ее предлагают лишь 9% работодателей.

«Рынок труда меняется — и довольно быстро. Если раньше высокую зарплату можно было считать главным козырем работодателя, то сегодня это уже просто «входной билет» в борьбу за таланты. Соискатели оценивают компанию комплексно: смотрят на ее репутацию, стиль управления, возможности для роста. Особенно это заметно среди молодых специалистов, для которых важны гибкость, личная свобода и ценностное совпадение с работодателем. При этом компании сами становятся более зрелыми: все больше внимания уделяется не только найму, но и адаптации, обучению, атмосфере в коллективе. Это уже не «бонусы», а часть нормальной корпоративной среды, без которой сложно себе представить успешную HR-стратегию компании», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.