Роспатент: количество заявок на регистрацию российского софта с начала 2025 года выросло на 9%

В первом полугодии 2025 г. отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 19 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9%. Большая часть заявок приходится на программное обеспечение – около 17 тыс., еще 2, 5 тыс. заявок касаются баз данных. Об этом CNews сообщил представитель ведомства.

География российских разработчиков софта охватывает всю страну. В топ-5 регионов по количеству заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных вошли Москва (6467 заявок), Санкт-Петербург (2597), Московская область (1023), Краснодарский край (744), Республика Татарстан (524).

С сентября 2020 г. действует цифровой сервис по онлайн-регистрации программ для ЭВМ. Он позволяет оформить авторские права на ПО в течение одного дня. За это время с помощью сервиса разработчики подали 13364 заявки. Из них в 2024 г. – 4067 заявок, а за первые шесть месяцев 2025 г. – 1445.