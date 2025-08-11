DCLogic и Hiden создают альянс для защиты ИТ-инфраструктуры от сбоев в электропитании

Российский системный интегратор DCLogic и производитель систем бесперебойного электропитания Hiden объявили о стратегическом партнерстве. Компании объединяют усилия для разработки и внедрения высоконадежных решений, обеспечивающих бесперебойную работу центров обработки данных, производственных объектов и критически важной инфраструктуры.

Компании планируют совместно разрабатывать и внедрять решения, направленные на обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Сотрудничество охватывает проектирование и поставку оборудования, создание резервных схем электроснабжения, а также проведение пуско-наладочных работ. Отдельное внимание будет уделено техническому сопровождению: предполагается организация поддержки на протяжении всего жизненного цикла внедряемых решений — от ввода в эксплуатацию до обслуживания в рабочем режиме. Такое взаимодействие позволит повысить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры заказчиков, существенно снизить риски технологических сбоев и обеспечить бесперебойность бизнес-процессов.

Партнерство будет сфокусировано на заказчиках из сфер банковского и финансового секторов, ритейла, телекоммуникаций, энергетики, добывающей промышленности, логистики и тяжелой промышленности. Предлагаемые решения помогут предприятиям этих отраслей оптимизировать расходы на электроинфраструктуру, снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и соответствовать актуальным требованиям цифровой трансформации. При этом особое значение эти решения имеют для ритейла, банковского и финансового секторов, где бесперебойная работа оборудования и постоянная доступность сервисов являются критически важными факторами. Даже минутный простой таких систем может привести к многомиллионным убыткам.

«Мы понимаем, насколько критично для бизнеса сохранить стабильную работу систем, от которых зависят производство, связь и безопасность. Совместно с DCLogic мы создаем решения, где надежность встроена в архитектуру с самого начала. Это не просто поставка оборудования, а защита всей цепочки бизнес-процессов от сбоев и потерь», — отметил Алексей Лобов, директор по развитию ИБП Hiden.

«Это сотрудничество — шаг вперед в обеспечении устойчивой, автономной ИТ-инфраструктуры. Мы стремимся дать заказчикам уверенность в завтрашнем дне, когда перебои в электроснабжении не приведут к остановке критических сервисов, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Через пару лет, по мере масштабирования совместных решений, мы рассчитываем охватить значимую долю проектов в сферах промышленной автоматизации, ЦОДов и инфраструктурных объектов. Это приведет к формированию нового отраслевого стандарта надежности».