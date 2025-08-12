CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Бизнес
|

ИБ-интегратор iTProtect подвел итоги 2024 года

В 2024 г. iTProtect продемонстрировал уверенный рост, обновил портфель решений и сервисов, расширил штат сотрудников, начал развитие по новым отраслевым вертикалям и заключил новые партнерства. В 2024 г. количество завершенных проектов достигло 132 — на 22% больше, чем годом ранее, а численность сотрудников увеличилась более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

«Среди основных драйверов развития рынка: рост хакерских атак, которые приобретают все более коммерческий окрас, новые требования регуляторов и необходимость импортозамещения. Заказчикам нужны не отдельные системы, а стратегии комплексной безопасности. Во-первых, для защиты от целенаправленных атак. Во-вторых, для выявления злоумышленников внутри ИТ-контура. И, в-третьих, для непрерывной проверки ИТ-инфраструктуры на защищенность, в рамках концепции CTEM — непрерывного управления воздействием угроз (Continuous Threat Exposure Management», — сказал Максим Головлев, управляющий директор iTProtect.

Структура проектов iTProtect в 2024 г. показывает спрос на зрелые классы решений информационной безопасности, обоснованный тенденциями развития рынка. Наиболее весомую долю прибыли компании принесли решения классов PAM, SIEM и anti-APT. Следом идут направления управления уязвимостями (VM), MFA/SSO и NGFW. Эти тенденции отражают устойчивый спрос на технологии проактивной защиты от сложных атак, оценку защищенности ИТ-контура и управление доступом.

Услуги в области информационной безопасности в 2024 г. обеспечили компании более 30% прибыли. Сюда вошли, в частности, проекты по тестированию на проникновение, консалтинговые проекты по защите персональных данных, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и аттестации объектов информатизации. Услуги в области ИБ-консалтинга особенно востребованы в условиях новых требований со стороны регуляторов, вместе с которыми растет спрос на экспертизу и быстрое выполнение требований защиты.

В топ-5 отраслей в 2024 г. вошли промышленность, финансовые организации, медиа, ритейл и госсектор.

2024 . также стал дляiTProtect временем стратегического расширения партнерских отношений и продуктового портфеля. За счет этого компания может решать возникающие у заказчиков сложные и комплексные задачи в условиях отсутствия зарубежных вендоров, растущих внешних угроз и новых требований со стороны регуляторов. Интегратор делает ставку на партнеров, готовых непрерывно работать над своим продуктом, понимать нужды заказчиков и оперативно реагировать на их запросы в проектах. В частности, iTProtect начал работу с восемью новыми вендорами в нескольких технологических направлениях: защита от DDoS-атак, обнаружение угроз и реагирование на инциденты (EDR/XDR), сетевая безопасность (NAC, NSPM, брокеры сетевых пакетов), контроль доступа и комплаенса рабочих мест и пр.

В 2025 г. iTProtect продолжает укреплять свои позиции за счет расширения отраслевой экспертизы, роста спроса на услуги ИБ-аутсорсинга и техподдержки из-за нехватки ресурсов на стороне заказчиков, развития новых услуг и сервисов, в том числе в формате MSSP и SaaS. В планах интегратора — сотрудничество с перспективными вендорами, которым удалось создать уникальные, интересные рынку продукты. Компания готова делиться с разработчиками обратной связью и ожиданиями реальных заказчиков, а также наращивать продажи перспективных продуктов.

Проекты компании в 2024 году

Специалисты iTProtect провели работы по аудиту, категорированию и проектированию системы защиты объектов КИИ для крупной энергетической компании. Проект охватил 10 технологических площадок, более 100 объектов КИИ, включая ТЭЦ, АСУ ТП и инженерные системы.

Также iTProtect выполнил проекты внедрения решений класса PAM для «Металлоинвеста», «СвердНИИХИММаш» (входит в ГК «Росатом») и «СберМаркетинга» для контроля привилегированных пользователей. В частности, внедрение Indeed PAM обеспечило более 100 внутренних и аутсорсинговых ИТ-специалистов «СберМаркетинга» единой точкой доступа при работе с 10 бизнес- и ИТ-системами, включая внутренние сервисы автоматизации процессов.

Еще одним заметным проектом стала модернизация и импортозамещение систем защиты информации для одного из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). iTProtect создал комплексную ИБ-инфраструктуру на базе 14 систем от российских разработчиков, включая подсистемы обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, криптографической защиты каналов связи, учета событий безопасности и защиты веб-приложений.

Проект для крупного металлургического предприятия обеспечил комплексную защиту объектов КИИ в соответствии с требованиями 187-ФЗ. Специалисты провели выездные работы на восьми производственных площадках предприятия, развернули комплексное решение для управления привилегированным доступом (PAM), мониторинга событий ИБ (SIEM) и централизованного управления безопасностью.

Для крупного холдинга в области фармацевтики iTProtect провел пентест с оценкой состояния систем сетевой безопасности, резервного копирования и антивирусной защиты. Проект охватил восемь городов в семи субъектах России.

В рамках проекта для крупного приборостроительного предприятия команда iTProtect создала комплексную систему кибербезопасности на базе решения для мониторинга ИБ (SIEM), управления уязвимостями (VM) и политиками безопасности сети (Network Security Policy Management, NSPM). В итоге заказчик обеспечил защищенность 250 активов предприятия, возможность оперативно выявлять и предотвращать угрозы и контролировать конфигурации сетевого оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще