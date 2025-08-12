ИБ-интегратор iTProtect подвел итоги 2024 года

В 2024 г. iTProtect продемонстрировал уверенный рост, обновил портфель решений и сервисов, расширил штат сотрудников, начал развитие по новым отраслевым вертикалям и заключил новые партнерства. В 2024 г. количество завершенных проектов достигло 132 — на 22% больше, чем годом ранее, а численность сотрудников увеличилась более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

«Среди основных драйверов развития рынка: рост хакерских атак, которые приобретают все более коммерческий окрас, новые требования регуляторов и необходимость импортозамещения. Заказчикам нужны не отдельные системы, а стратегии комплексной безопасности. Во-первых, для защиты от целенаправленных атак. Во-вторых, для выявления злоумышленников внутри ИТ-контура. И, в-третьих, для непрерывной проверки ИТ-инфраструктуры на защищенность, в рамках концепции CTEM — непрерывного управления воздействием угроз (Continuous Threat Exposure Management», — сказал Максим Головлев, управляющий директор iTProtect.

Структура проектов iTProtect в 2024 г. показывает спрос на зрелые классы решений информационной безопасности, обоснованный тенденциями развития рынка. Наиболее весомую долю прибыли компании принесли решения классов PAM, SIEM и anti-APT. Следом идут направления управления уязвимостями (VM), MFA/SSO и NGFW. Эти тенденции отражают устойчивый спрос на технологии проактивной защиты от сложных атак, оценку защищенности ИТ-контура и управление доступом.

Услуги в области информационной безопасности в 2024 г. обеспечили компании более 30% прибыли. Сюда вошли, в частности, проекты по тестированию на проникновение, консалтинговые проекты по защите персональных данных, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и аттестации объектов информатизации. Услуги в области ИБ-консалтинга особенно востребованы в условиях новых требований со стороны регуляторов, вместе с которыми растет спрос на экспертизу и быстрое выполнение требований защиты.

В топ-5 отраслей в 2024 г. вошли промышленность, финансовые организации, медиа, ритейл и госсектор.

2024 . также стал дляiTProtect временем стратегического расширения партнерских отношений и продуктового портфеля. За счет этого компания может решать возникающие у заказчиков сложные и комплексные задачи в условиях отсутствия зарубежных вендоров, растущих внешних угроз и новых требований со стороны регуляторов. Интегратор делает ставку на партнеров, готовых непрерывно работать над своим продуктом, понимать нужды заказчиков и оперативно реагировать на их запросы в проектах. В частности, iTProtect начал работу с восемью новыми вендорами в нескольких технологических направлениях: защита от DDoS-атак, обнаружение угроз и реагирование на инциденты (EDR/XDR), сетевая безопасность (NAC, NSPM, брокеры сетевых пакетов), контроль доступа и комплаенса рабочих мест и пр.

В 2025 г. iTProtect продолжает укреплять свои позиции за счет расширения отраслевой экспертизы, роста спроса на услуги ИБ-аутсорсинга и техподдержки из-за нехватки ресурсов на стороне заказчиков, развития новых услуг и сервисов, в том числе в формате MSSP и SaaS. В планах интегратора — сотрудничество с перспективными вендорами, которым удалось создать уникальные, интересные рынку продукты. Компания готова делиться с разработчиками обратной связью и ожиданиями реальных заказчиков, а также наращивать продажи перспективных продуктов.

Проекты компании в 2024 году

Специалисты iTProtect провели работы по аудиту, категорированию и проектированию системы защиты объектов КИИ для крупной энергетической компании. Проект охватил 10 технологических площадок, более 100 объектов КИИ, включая ТЭЦ, АСУ ТП и инженерные системы.

Также iTProtect выполнил проекты внедрения решений класса PAM для «Металлоинвеста», «СвердНИИХИММаш» (входит в ГК «Росатом») и «СберМаркетинга» для контроля привилегированных пользователей. В частности, внедрение Indeed PAM обеспечило более 100 внутренних и аутсорсинговых ИТ-специалистов «СберМаркетинга» единой точкой доступа при работе с 10 бизнес- и ИТ-системами, включая внутренние сервисы автоматизации процессов.

Еще одним заметным проектом стала модернизация и импортозамещение систем защиты информации для одного из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). iTProtect создал комплексную ИБ-инфраструктуру на базе 14 систем от российских разработчиков, включая подсистемы обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, криптографической защиты каналов связи, учета событий безопасности и защиты веб-приложений.

Проект для крупного металлургического предприятия обеспечил комплексную защиту объектов КИИ в соответствии с требованиями 187-ФЗ. Специалисты провели выездные работы на восьми производственных площадках предприятия, развернули комплексное решение для управления привилегированным доступом (PAM), мониторинга событий ИБ (SIEM) и централизованного управления безопасностью.

Для крупного холдинга в области фармацевтики iTProtect провел пентест с оценкой состояния систем сетевой безопасности, резервного копирования и антивирусной защиты. Проект охватил восемь городов в семи субъектах России.

В рамках проекта для крупного приборостроительного предприятия команда iTProtect создала комплексную систему кибербезопасности на базе решения для мониторинга ИБ (SIEM), управления уязвимостями (VM) и политиками безопасности сети (Network Security Policy Management, NSPM). В итоге заказчик обеспечил защищенность 250 активов предприятия, возможность оперативно выявлять и предотвращать угрозы и контролировать конфигурации сетевого оборудования.