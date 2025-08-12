CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

ТГУ и «Аскон» открыли совместную магистерскую программу по технологии информационного моделирования в строительстве

В Архитектурно-строительном институте Тольяттинского государственного университета завершается прием заявок на новую программу магистратуры «Технология информационного моделирования в строительстве». Программа нацелена на подготовку ТИМ-менеджеров и реализуется совместно с «Аскон», разработчиком инженерного программного обеспечения.

Выпускники программы смогут управлять процессами информационного моделирования, опираясь на возможности отечественного программного обеспечения. Основными цифровыми инструментами программы станут система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM.

В рамках обучения студенты будут изучать нормативы и правила организации информационного моделирования, создание и применение цифровой информационной модели (ЦИМ) на разных этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Учебный план включает курсы по разработке и внедрению ТИМ-стандарта, планированию ТИМ-проекта, подготовке ЦИМ к экспертизе, программированию в задачах ТИМ, защите информации.

Отдельные образовательные модули проведут эксперты регионального центра «Аскон-Волга»: анализ и контроль качества сводной цифровой информационной модели; формат IFC для обмена данными цифровых информационных моделей (ЦИМ); организация среды общих данных в строительстве; устройство систем автоматизированного проектирования.

Используемый в программе проектный метод позволит отработать знания на практике: при совместной работе над проектом каждый участник команды освоит роль ТИМ-мастера, ТИМ-координатора, ТИМ-менеджера.

Программа рассчитана на два года и реализуется в очной форме с применением дистанционных технологий. По итогам обучения ТИМ-менеджеры смогут трудоустроиться в проектных институтах, архитектурных бюро, компаниях-застройщиках, службах заказчика строительства, промышленных и инфраструктурных корпорациях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще