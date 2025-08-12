ТГУ и «Аскон» открыли совместную магистерскую программу по технологии информационного моделирования в строительстве

В Архитектурно-строительном институте Тольяттинского государственного университета завершается прием заявок на новую программу магистратуры «Технология информационного моделирования в строительстве». Программа нацелена на подготовку ТИМ-менеджеров и реализуется совместно с «Аскон», разработчиком инженерного программного обеспечения.

Выпускники программы смогут управлять процессами информационного моделирования, опираясь на возможности отечественного программного обеспечения. Основными цифровыми инструментами программы станут система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM.

В рамках обучения студенты будут изучать нормативы и правила организации информационного моделирования, создание и применение цифровой информационной модели (ЦИМ) на разных этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Учебный план включает курсы по разработке и внедрению ТИМ-стандарта, планированию ТИМ-проекта, подготовке ЦИМ к экспертизе, программированию в задачах ТИМ, защите информации.

Отдельные образовательные модули проведут эксперты регионального центра «Аскон-Волга»: анализ и контроль качества сводной цифровой информационной модели; формат IFC для обмена данными цифровых информационных моделей (ЦИМ); организация среды общих данных в строительстве; устройство систем автоматизированного проектирования.

Используемый в программе проектный метод позволит отработать знания на практике: при совместной работе над проектом каждый участник команды освоит роль ТИМ-мастера, ТИМ-координатора, ТИМ-менеджера.

Программа рассчитана на два года и реализуется в очной форме с применением дистанционных технологий. По итогам обучения ТИМ-менеджеры смогут трудоустроиться в проектных институтах, архитектурных бюро, компаниях-застройщиках, службах заказчика строительства, промышленных и инфраструктурных корпорациях.